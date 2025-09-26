  • KHI: Partly Cloudy 32.1°C
  • LHR: Clear 36.7°C
  • ISB: Clear 31.4°C
  • KHI: Partly Cloudy 32.1°C
  • LHR: Clear 36.7°C
  • ISB: Clear 31.4°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

کراچی میں رواں سال کانگو وائرس سے متاثرہ تیسرا شہری انتقال کرگیا

انعم مشکور | ویب ڈیسک شائع September 26, 2025 اپ ڈیٹ September 26, 2025 01:27pm
— فائل فوٹو: رائٹرز
— فائل فوٹو: رائٹرز

کراچی میں رواں سال کانگو وائرس سے متاثرہ تیسرا شہری انتقال کرگیا۔

ڈان نیوز کے مطابق کانگو سے متاثرہ 28 سالہ زبیر کا تعلق کراچی کے علاقے لانڈھی سے تھا، اور وہ جناح اسپتال میں زیرعلاج تھا اور بیماری کی تاب نہ لاکر چل بسا۔

رواں سال جون میں کراچی میں کانگو وائرس سے 2 اموات ہوئی تھیں جبکہ جولائی میں بھی 33 سالہ شخص میں کانگو وائرس کی تشخیص ہوئی تھی۔

کراچی میں رواں سال کانگو وائرس کا پہلا کیس 16 جون کو انڈس ہسپتال کورنگی میں رپورٹ ہوا تھا، 42 سالہ عبدالرؤف ضلع ملیر کا رہائشی تھا، اس کی 16 جون کو ٹیسٹ رپورٹ مثبت آئی تھی اور وہ 17 جون کو انتقال کرگیا تھا۔

بعدازاں 2 دن بعد 19 جون 2025 کو ابراہیم حیدری کا رہائشی 22 سالہ نوجوان زبیر لکھیو کانگو وائرس کے باعث زندگی کی بازی ہار گیا تھا۔

وائرس میں مبتلا زبیر لکھیو کو موت سے ایک ہفتہ قبل انتہائی تشویشناک حالت میں ’سندھ انفکشس ڈیزیز ہسپتال‘ لایا گیا تھا جہاں اُس کا علاج کیا گیا، تاہم وہ جانبر نہیں ہوسکا تھا۔۔

ڈبلیو ایچ او کے مطابق یہ وائرس انسان سے انسان میں بھی منتقل ہو سکتا ہے، خاص طور پر متاثرہ شخص کے خون، اعضا یا دیگر جسمانی مادّوں سے قریبی رابطے کی صورت میں۔

اس وائرس کی علامات اچانک ظاہر ہوتی ہیں، جن میں بخار، پٹھوں میں درد، چکر آنا، گردن میں درد اور اکڑن، کمر درد، سر درد، آنکھوں میں جلن اور روشنی سے حساسیت شامل ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

اسلامی نظریاتی کونسل نے انجینئر محمد علی مرزا کو گستاخی کا ملزم قرار دیدیا

2

ٹرمپ کی طالبان حکومت کو دھمکیاں، کیا امریکا ایک اور افغان جنگ مسلط کرنے جارہا ہے؟

3

امریکا کے بعد چین ایئرکرافٹ کیریئر سے جدید لڑاکا طیارے لانچ کرنے والا دوسرا ملک بن گیا

4

دلہن دولہے کی ماں سے بھی بڑی، جاپان میں 63 سالہ خاتون اور 31 سالہ نوجوان کی انوکھی شادی

5

زوبین گرگ کی لاش بھارت پہنچنے پر لوگوں کا سمندر امڈ آیا، پولیس اہلکار بھی رو پڑے

6

’ہمارے پاس ہتھیار ہیں، خلیجی ممالک کے پاس دولت اور جلد یا بدیر انہیں ملنا ہی تھا‘

7

ٹرمپ، غزہ امن معاہدے کیلئے مسلم حکمرانوں کے تعاون کے خواہاں

8

ابرار احمد اور ہسارنگا کا وکٹ حاصل کرنے کے بعد ایک دوسرے کے انداز میں جشن، ویڈیو وائرل

کارٹون

کارٹون : 26 ستمبر 2025
کارٹون : 25 ستمبر 2025