بھارتی کرکٹ بورڈ کی شکایت پر حارث اور صاحبزادہ فرحان کی آئی سی سی میں پیشی

اسپورٹس ڈیسکشائع 26 ستمبر 2025 04:12pm
— فائل فوٹو: ایکس
— فائل فوٹو: ایکس

بھارتی بورڈ کی شکایت پر پاکستانی کرکٹرز حارث رؤف اور صاحبزادہ فرحان آئی سی سی کے سامنے پیش ہوگئے، میچ ریفری رچی رچرڈسن نے سماعت مکمل کرکے فیصلہ محفوظ کرلیا۔

ڈان نیوز کے مطابق ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستانی کھلاڑیوں کی میچ ریفری رچی رچرڈسن نے سماعت کی، اس موقع پر پاکستان ٹیم کے منیجر نوید اکرم چیمہ بھی موجود رہے۔

ذرائع کے مطابق میچ ریفری نے حارث روف سے 0-6 کا مطلب پوچھا، حارث رؤف نے الٹا میچ ریفری سے استفسار کیا کہ آپ بتائیں 0-6 کا مطلب کیا ہے جس پر کسی کو اعتراض ہے۔

ذرائع کے مطابق میچ ریفری نے حارث روف سے اشارے بار بار کرنے کی وجہ پوچھی، حارث رؤف نے جواب دیا کہ کسی کی دل آزاری کے لیے اشارے نہیں کیے۔

ذرائع کے مطابق صاحبزادہ فرحان نے کہا کہ سلیبریشن کا مقصد کسی کو ٹارگٹ کرنا نہیں تھا، ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی سی سی کی جانب سے فیصلہ آج ہی سامنے آنے کا امکان ہے۔

