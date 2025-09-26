  • KHI: Clear 25.5°C
  • LHR: Clear 27.6°C
  • ISB: Clear 23.3°C
ہم بھارت کو سرحد پار دہشت گردی میں شکست دے رہے ہیں، وزیراعظم کا بھارتی میڈیا کو سخت جواب

ویب ڈیسک شائع September 26, 2025
فوٹو: اسکرین شاٹ، پی ٹی وی ، ایکس اکاؤنٹ
فوٹو: اسکرین شاٹ، پی ٹی وی ، ایکس اکاؤنٹ

وزیراعظم شہباز شریف نے بھارتی میڈیا کو سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ ہم بھارت کو سرحد پار دہشت گردی میں شکست دے رہے ہیں۔

پاکستان ٹیلی ویژن کے ایکس اکاؤنٹ پر پوسٹ کیے گئے ایک ویڈیو کلپ میں وزیراعظم شہباز شریف نے یہ سخت جواب ایک بھارتی خاتون صحافی کو اس کے سوال کے جواب میں دیا۔

ویڈیو کلپ کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف نیویارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کے لیے جیسے ہی ایک دروازے سے گزر کر آگے بڑھتے ہیں تو ایک بھارتی خاتون صحافی کی آواز سنائی دیتی ہے جو وزیراعظم شہباز شریف سے یہ کہتی ہے کہ آپ سرحد پار دہشت گردی کب بند کریں گے۔

بھارتی صحافی کے کئی بار یہ سوال دہرانے پر وزیراعظم ٹھہر جاتے ہیں اور مُڑ کر سخت لہجے میں جواب دیتے ہیں کہ ’ہم آپ ( بھارت) کو سرحد پار دہشت گردی میں شکست دے رہے ہیں۔‘

