  • KHI: Partly Cloudy 27.7°C
  • LHR: Clear 32.3°C
  • ISB: Clear 25.2°C
  • KHI: Partly Cloudy 27.7°C
  • LHR: Clear 32.3°C
  • ISB: Clear 25.2°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

مریض کے پیٹ سے 29 چمچ، 19 ٹوتھ برش اور 2 پین نکال لیے گئے

ہیلتھ ڈیسکشائع 27 ستمبر 2025 06:59pm
—اسکرین شاٹ
—اسکرین شاٹ

بھارت کی سب سے بڑی ریاست اترپردیش میں ڈاکٹرز نے طویل جدوجہد کے بعد کامیابی سے ایک مریض کے پیٹ سے 29 اسٹیل کے چمچ، 19 ٹوتھ برش اور دو پین کامیابی سے نکال لیے۔

بھارتی اخبار ’ہندوستان ٹائمز‘ کے مطابق اتر پردیش کے ضلع غازی آباد میں ڈاکٹروں نے مریض کا آپریشن کرکے ان کے پیٹ سے بھاری مقدار کی بڑی نوکدار چیزیں نکالیں۔

مریض کی شناخت 35 سالہ سچن کے نام سے ہوئی جو اسی ریاست کے شہر ہاپوڑ کا رہائشی تھا، جسے اس کے خاندان نے نشے کے علاج کے لیے بحالی مرکز بھیجا تھا۔

متاثرہ شخص نے ڈاکٹرز کو بتایا کہ انہوں نے غصے میں آکر چمچ، ٹوتھ برش اور پین کھا لیے تھے۔

متاثرہ شخص سچن نے بتایا کہ بحالی مرکز میں انہیں انتہائی کم کھانا دیا جاتا تھا، جس سے وہ ناراض تھے، انہیں بہت کم سبزیاں اور چند روٹیاں دی جاتی تھیں جب کہ گھر سے آنے والا کھانا بھی انہیں اکثر نہیں ملتا تھا۔

ان کے مطابق کم کھانا ملنے اور بھوک ختم نہ ہونے پر وہ غصے میں آکر چمچ چوری کرکے باتھ روم میں جا کر انہیں توڑتے اور پھر پانی کے ساتھ انہیں نگل لیتے تھے۔

ڈاکٹروں نے بتایا کہ سچن کو شدید پیٹ درد کے ساتھ ہسپتال لایا گیا تھا، الٹراساؤنڈ سے پیٹ میں غیر معمولی اشیا نظر آئیں، ایکس رے اور سی ٹی اسکین سے پتہ چلا کہ اس کے پیٹ میں چمچ، ٹوتھ برش اور قلم موجود ہیں۔

ڈاکٹرز کے مطابق پہلے اینڈو اسکوپی سے اشیا نکالنے کی کوشش کی گئی لیکن زیادہ مقدار کی وجہ سے یہ ناکام رہی، جس کے بعد سرجری کے ذریعے یہ اشیا نکالی گئیں۔

ڈاکٹرز کے مطابق ایسی بھاری اور نوکدار چیزوں کو کھانے کی عادت اکثر دماغی مسائل والے لوگوں میں دیکھی جاتی ہیں۔

بھارت میں اپنی نوعیت کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، 2022 میں اترپردیش کے ہی شہر مظفرنگر میں ایک شخص کے پیٹ سے 63 چمچ نکالے گئے تھے اور وہ بھی نشے کا عادی تھا۔

اسی طرح سال 2019 میں ہماچل پردیش کے شہر مندی میں ایک شخص کے پیٹ سے چمچ، اسکرو، ٹوتھ برش، چاقو اور دروازے کی چٹخنی نکالی گئی تھی اور وہ شیزوفرینیا کا مریض تھا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

وزیراعظم شہباز شریف کی فیلڈ مارشل کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر سے ملاقات

2

ٹرمپ، شہباز ملاقات میں علاقائی سلامتی اور دہشتگردی سے نمٹنے کے تعاون پر گفتگو ہوئی، اعلامیہ جاری

3

جنگ جیت چکے ہیں، بھارت کے ساتھ جامع اور نتیجہ خیز مذاکرات کیلئے تیار ہیں، شہباز شریف کا اقوام متحدہ میں خطاب

4

بھارتی کرکٹ بورڈ کی شکایت پر حارث اور صاحبزادہ فرحان کی آئی سی سی میں پیشی

5

آئی سی سی ضابطہ اخلاق کیخلاف ورزی، سوریا کمار یادو اور حارث رؤف پر جرمانہ، صاحبزادہ فرحان کو وارننگ

6

’خودکشی کی بیماری‘، ایسی تکلیف جو کسی دشمن کو بھی نہ ہو، سلمان خان نے اپنی تکلیف کی حقیقت بیان کردی

7

ایشیا کپ کے فائنل میں پاکستان کی رسائی، بھارت کے ساتھ تیسری بار ٹاکرے پر سوشل میڈیا پر میمز کا طوفان

8

بیٹی کی لاش کو 20 سال تک ڈیپ فریزر میں رکھنے والی جاپانی خاتون گرفتار

کارٹون

کارٹون : 27 ستمبر 2025
کارٹون : 26 ستمبر 2025