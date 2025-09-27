کیا ایشیا کپ فائنل میں پاکستان، بھارت سے ابتدائی 2 شکستوں کا بدلہ لے پائے گا؟
ایشیا کپ میں بھارت سے 2 شکستیں کھانے والی پاکستان ٹیم فائنل مقابلے میں فتح اور بدلے کی نیت کے ساتھ میدان میں اترے گی، تاہم ناقابلِ شکست بھارت روایتی حریف کے خلاف ایشیا کپ کا ٹائٹل برقرار رکھنے کے لیے مضبوط دکھائی دے رہی ہے۔
خبر رساں ادارے ’رائٹرز‘ کے مطابق ایشیا کپ کے اس ایڈیشن میں پاکستان کو بھارت کے ہاتھوں، پہلے گروپ مرحلے میں اور بعد ازاں سپر 4 راؤنڈ میں 2 بار بُری شکست کا سامنا کرنا پڑا۔
بھارت کے اسکواڈ میں ٹی 20 فارمیٹ کے دنیا کے نمبر ون بلے باز ابھیشیک شرما اور نمبر ون اسپن باؤلر وارون چکرورتی موجود ہیں۔
چھکوں کی مشین کہلائے جانے والے ابھیشیک شرما 6 اننگز میں 309 رنز بنا کر ٹورنامنٹ کے ٹاپ اسکورر بن گئے ہیں، ابھیشک شرما ابتدائی 6 اوورز میں بھارت کے لیے جارحانہ بلے بازی کے ٹیم کو مضبوط آغاز فراہم کر دیتے ہیں۔
لو اسکورنگ والے اس ٹورنامنٹ میں جہاں صرف سری لنکا کے پاتھم نسانکا نے سنچری بنائی، وہاں اوپننگ کے دوران ابھیشیک شرما کی شاندار کارکردگی نےاس بات کو محسوس نہیں ہونے دیاکہ بھارتی کپتان سوریا کمار یادو بیٹنگ میں مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں۔
سمجھدار پیسر جسپریت بھمرا نے پاور پلے اوورز پر حریف ٹیموں کے خلاف بھارتی ٹیم کی گرفت کو مضبوط بنانے میں کردار ادا کیا تو وہیں اسپنر کلدیپ یادو نے مڈل اوورز میں اصل تباہی مچائی اور 13 وکٹوں کے ساتھ بولرز کی فہرست میں اس وقت سب سے آگے ہیں۔
ساتھی اسپنرز اکشر پٹیل اور وارون چکرورتی نے بھی مڈل اوورز میں حریف کھلاڑیوں پر دباؤ برقرار رکھا، آل راؤنڈرز کی بھرمار نے سوریا کمار یادو کو گیند بازی کے انتخاب میں تقریبا کسی پریشانی میں مبتلا نہیں کیا۔
بھارت نے 26 ستمبر کو ’ڈیڈ ربر‘ مقابلے میں سری لنکا کے خلاف ایک سنسنی خیز مقابلے میں بمشکل جیت حاصل کی، جہاں سری لنکا نے 202 رنز کا ہدف حاصل کر کے میچ برابر کیا مگر بھارت نے سپر اوور میں کامیابی حاصل کی۔
میچ کے نتیجے سے بھارتی کھلاڑیوں میں موجود کسی بھی قسم کی خوداعتمادی یا لاپرواہی یقینا ختم ہو گئی ہوگی۔
سوریا کمار یادو نے اپنی کامیاب مہم کے بارے میں کہا کہ (مجھے) وہی ملا جو میں لڑکوں سے چاہتا تھا، بس اپنے منصوبے پر عمل کریں، خوفزدہ نہ ہوں، یہ بہت اہم تھا اور مجھے یقین ہے کہ سب کو وہ ملا جو وہ چاہتے تھے۔ خوشی ہے کہ ہم فائنل میں ہیں۔
پاکستان فطری طور پر اس بات کے لیے پرعزم ہوگا کہ ایک ہی ٹورنامنٹ میں تیسری بار روایتی حریف سے شکست نہ کھائے، پاکستان ٹیم 25 ستمبر کو بنگلہ دیش کے خلاف سنسنی خیز ’ورچوئل سیمی فائنل’ میں فتح سے حوصلہ حاصل کرے گی۔
پاکستانی کپتان سلمان آغا نے بھارت کے خلاف فائنل کے حوالے سے کہا کہ ہم اس میچ کے حوالے سے بہت زیادہ پرجوش ہیں، جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اور ہم اتنی اچھی ٹیم ہیں کہ کسی کو بھی ہرا سکتے ہیں، اتوار کو میدان میں اتریں گے اور انہیں شکست دینے کی کوشش کریں گے۔