’ آج بھارت کا غرور خاک میں ملانے کا دن ہے ’ سیاستدان بھی قومی ٹیم کی جیت کیلئے پُرامید
نائب وزیراعظم اسحٰق ڈار، وفاقی وزیر اطلاعات عطااللہ تارڑ، وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے ایشیا کپ کے فائنل میں قومی کرکٹ ٹیم کے لیے نیک تمناؤں اور عزم کا اظہار کیا ہے کہ شاہین آج بھارتی ٹیم کو دھول چٹائیں گے۔
ڈان نیوز کے مطابق نائب وزیراعظم و وزیرخارجہ اسحٰق ڈار نے کہا ہے کہ سب کھلاڑی محنتی ہیں اورجیت کے لیے پرعزم ہیں۔
انہوں نے کہا کہ کھیل میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے، دعاگو ہوں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم جیتے۔
وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ مجھے پوری امید ہے کہ انشاء اللہ آج پاکستان جیتے گا۔
انہوں نے کہا کہ پچھلے میچ میں بھارتی ٹیم کا انداز متکبرانہ تھا اور غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ جب ہمارے کھلاڑیوں کو دبایا جاتا ہے تو ان کا جذبہ حب الوطنی ابھر کر سامنے آتا ہے۔
وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے بھی پاک بھارت ایشیاء کپ کے فائنل مقابلے پر شاہینوں کیلئےنیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امید ہے کہ قومی ٹیم آج قوم کی امنگوں پر پورا اترے گی۔
انہوں نے کہا کہ شاہین آج بھرپور کھیل کا مظاہرہ کرکے فتحیاب ہوکر لوٹیں گے، شاہین میچ کا پاسا پلٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ آج بھارت کا غرور خاک میں ملانے کا دن ہے، پوری قوم شاہینوں کی فتح کے لیے دعاگو ہے۔
دریں اثنا مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر ڈاکٹر محمد علی نے کہا ہے کہ پاکستانی شاہین آج روایتی حریف بھارت کے خلاف جم کر کھیلیں گے، گزشتہ دو میچوں میں شاہینوں نے شاندار ٹیم ورک اور جذبے کا مظاہرہ کیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ آج بھی اسی جذبے سے میدان میں اتریں گے، شاہین قومی جذبے سے کھیلیں گے تو جیت ہمارا مقدر ہوگی۔
بیرسٹر سیف نے کہا کہ کھلاڑی گراؤنڈ میں لڑیں گے اور قوم دعاؤں کا حصار بنائے گی، ہر چھکا اور ہر وکٹ عوام کے دل جیت لے گی، پاکستان کی فتح قوم کے حوصلے بلند اور بھارت کے خواب چکناچور کر دے گی۔
انہوں نے کہا کہ گراؤنڈ میں شاہین اور اسٹیڈیم کے باہر پوری قوم ایک ساتھ کھڑی ہے۔