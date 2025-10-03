ملک میں مہنگائی میں اضافہ، مجموعی شرح 4 فیصد سے زائد ہوگئی
ملک میں ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی شرح میں 0.56 فیصد کا اضافہ ہوگیا جس کے بعد ملک میں مہنگائی کی مجموعی سالانہ شرح 4.07 فیصد ہوگئی۔
وفاقی ادارہ شماریات نے مہنگائی سے متعلق ہفتہ وار رپورٹ جاری کی ہے جس کے مطابق ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی شرح میں 0.56 فیصد کا اضافہ ریکارڈ ہوا ہے۔
ادارہ شماریات کے اعداد و شمار میں بتایا گیا ہے کہ ایک ہفتے میں 19 اشیا مہنگی اور 12کی قیمتوں میں کمی ہوئی، جبکہ 20 اشیائے ضروریہ کی قیمتیں مستحکم رہیں۔
ایک ہفتے میں ٹماٹر 46.44 فیصد مہنگے ہوئے جبکہ پیٹرول 1.72 اور ہائی اسپیڈ ڈیزل 1.45 فیصد مہنگا ہوا، لہسن 1.41 اور پیاز 1.22 فیصد مہنگے ہوئے۔ اس کے علاوہ گھی، بیف، مٹن، دہی اور سگریٹس سمیت دیگر کئی اشیا بھی مہنگی ہوئیں۔
ایک ہفتے میں چکن 7.96 اور کیلے 0.78 فیصد سستے ہوئے، دالیں، آلو، کوکنگ آئل اور ایل پی جی سمیت دیگر اشیا کی قیمتیں بھی کم ہوئیں۔
واضح رہے کہ ستمبر میں مہنگائی وزارت خزانہ کے تخمینے سے بھی زیادہ ہوگئی تھی، گزشتہ مہینے مہنگائی بڑھنے کی سالانہ شرح 5.6 فیصد تک پہنچ گئی۔
وفاقی ادارہ شماریات نے یکم اکتوبر کو مہنگائی سے متعلق ماہانہ رپورٹ جاری کی تھی جس کے مطابق اگست کے مقابلے ستمبر کے دوران مہنگائی کی شرح 2 فیصد بڑھی۔
وزارت خزانہ نے ستمبر کے لیے مہنگائی کا تخمینہ 3.5 سے 4.5 فیصدکے درمیان لگایا تھا۔
ادارہ شماریات کے مطابق جولائی تا ستمبرکی سہ ماہی میں اوسط مہنگائی 4.22 فیصد رہی۔