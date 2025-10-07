  • KHI: Clear 30.8°C
  • LHR: Clear 24.7°C
  • ISB: Clear 20.8°C
  • KHI: Clear 30.8°C
  • LHR: Clear 24.7°C
  • ISB: Clear 20.8°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

50 سے60 فیصد ڈاکٹر بیرون ملک جا رہے ہیں، قائمہ کمیٹی برائے صحت کے اجلاس میں انکشاف

ویب ڈیسک شائع October 7, 2025 اپ ڈیٹ October 7, 2025 05:06pm
فائل فوٹو: اے ایف پی
فائل فوٹو: اے ایف پی

سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے صحت کے اجلاس میں انکشاف ہوا کہ پاکستان کے50 سے60 فیصد ڈاکٹرز بیرون ملک جا رہے ہیں۔

ڈان نیوز کے مطابق سینیٹر انوشہ رحمٰن نے سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے صحت کے اجلاس میں بتایا کہ پاکستان میں تربیت پانے والے ڈاکٹرز کی بڑی تعداد ملک میں خدمات دینے کے بجائے غیر ممالک میں روزگار کو ترجیح دے رہی ہے اور پاکستان کے50 سے60 فیصد ڈاکٹرز بیرونِ ملک جا رہے ہیں۔

انہوں نے مزید بتایا کہ سب سے زیادہ پاکستانی ڈاکٹرز آئرلینڈ جا رہے ہیں، جہاں انہیں پانچ ہزار یورو ماہانہ تنخواہ ملتی ہے۔

انہوں نے کہا کہ ڈاکٹرز کی ہجرت ملکی صحت کے نظام کے لیے خطرہ بن چکی ہے، اور اس سے سرکاری ہسپتالوں میں عملے کی شدید کمی پیدا ہو رہی ہے ۔

وفاقی وزیرِ صحت مصطفیٰ کمال نے اجلاس میں بتایا کہ پاکستان میں سالانہ 22 ہزار ڈاکٹر تیار ہوتے ہیں، لیکن 25 کروڑ آبادی کے لحاظ سے یہ تعداد ناکافی ہے۔

انہوں نے کہا کہ خواتین ڈاکٹرز کی بڑی تعداد تعلیم مکمل کرنے کے بعد پریکٹس نہیں کرتی، جس سے ہیلتھ سیکٹر میں دستیاب ماہر عملہ مزید کم ہو جاتا ہے۔

وفاقی وزیر نے اعتراف کیا کہ ڈاکٹرز کی ہجرت اور عدم دستیابی صحت کے شعبے کے لیے بڑا چیلنج بن چکا ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

ویمنز ورلڈ کپ: منیبہ علی کا بھارت کیخلاف ’غیر معمولی رن آؤٹ‘، قوانین کیا کہتے ہیں؟

2

شعیب ملک نے ثنا جاوید سے اختلافات اور طلاق کی خبروں پر وضاحت دے دی

3

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

4

’بھٹو صاحب کو جب تک بلوچستان آپریشن کی غلطی کا احساس ہوا، بہت دیر ہوچکی تھی‘

5

معدنی نمونوں کی کھیپ امریکا کو ارسال، پی ٹی آئی کا معاہدوں کی تفصیل پبلک کرنے کا مطالبہ

6

’حماس کی جانب سے امن منصوبہ قبول کرنے کے باوجود بے یقینی برقرار ہے‘

7

پنشن کوئی خیرات نہیں بلکہ ایک آئینی حق ہے، جسٹس منصور علی شاہ

8

تنویر حسین نے اپنی دوسری اہلیہ کی وفات کو زندگی کا سب سے غمگین لمحہ قرار دے دیا

کارٹون

کارٹون : 7 اکتوبر 2025
کارٹون : 6 اکتوبر 2025