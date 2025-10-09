  • KHI: Clear 25.7°C
  • LHR: Clear 21.8°C
  • ISB: Clear 18.6°C
  • KHI: Clear 25.7°C
  • LHR: Clear 21.8°C
  • ISB: Clear 18.6°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

وقت آچکا، اب دہشت گردی سے متعلق ٹھوس فیصلے کرنے ہیں، وزیراعظم

ویب ڈیسک شائع October 9, 2025 اپ ڈیٹ October 9, 2025 08:07pm
فوٹو: ڈان نیوز
فوٹو: ڈان نیوز

وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ شہدا نے اپنے خون سے لکیر کھینچ دی ہے، اب فیصلے کا وقت آچکا ہے، اب دہشت گردی سے متعلق ٹھوس فیصلے کرنے ہیں۔

وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ راولپنڈی میں سپہ سالار کے ساتھ شہید کی نمازہ جنازہ میں شریک ہوا، لیفٹیننٹ کرنل جنید شہید نے بہادری اور شجاعت کی تاریخ رقم کی، انہوں نے فتنۃالخوارج کے 19 دہشت گردوں کو ہلاک کیا۔

انہوں نے کہا کہ آج صبح شہید میجر سبطین حیدر کی نماز جنازہ میں شرکت کی، شہداء کے اہلخانہ سے ملاقات میں ان کا جذبہ لائق تحسین تھا، شہداء کے اہل خانہ نے کہا ملک کی خاطر ہر قربانی دیں گے۔

وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ یہ دوست نما دشمن خوارج افغانستان سے آکر دہشت گردی کرتے ہیں، جس ملک نے ان کو عزت دی اس کے خلاف دشمنی کر رہے ہیں۔

وزیراعظم نے کہا کہ شہدا نے اپنے خون سے لکیر کھینچ دی، اب فیصلے کا وقت آچکا ہے، اب دہشت گردی سے متعلق ٹھوس فیصلے کرنے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ اگر دہشت گردی کا سر نہ کُچلا تو سب کی محنت رائیگاں چلی جائے گی، اب وقت آگیا ہے کہ ہم اب مزید انتظار نہیں کرسکتے، آگ اور پانی کا کھیل مزید نہیں چل سکتا۔

شہباز شریف نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ 24 کروڑ عوام مکمل طور پر یکسو ہیں کہ ان خوارج کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا جائے۔

وزیراعظم نے کہا کہ ٹرمپ نے ملاقات میں کہا کہ غزہ میں فی الفور جنگ بندی ہونی چاہیے اور اس کے لیے میں آپ کی مدد چاہتا ہوں، اور انہوں ( ٹرمپ ) نے کہا کہ میں نے اسرائیل کو متنبہ کردیا ہے مغربی کنارہ کبھی الگ نہیں ہوگا۔

انہوں نے مزید کہا کہ غزہ میں امن کے لیے جو پیش رفت ہو رہی ہے اس میں پاکستان نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔

چین کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چین پاکستان کا دیرینہ اور انتہائی قابل قدر دوست ہے، جس نے ہر مشکل میں پاکستان کا ساتھ دیا، جہاں پر میں پاک-بھارت جنگ ختم کرانے میں تاریخی کردار ادا کرنے پر صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، وہیں چین کی مہربانیوں کو پاکستان قیامت نہیں بھلا سکتا۔

شہباز شریف نے کہا کہ سعودی عرب کا دورہ تاریخی تھا، سعودی عرب کے ساتھ دوطرفہ دفاع کے معاہدے کو پوری قوم نے سراہا ہے۔

سہیل آفریدی کو دہشتگردوں کی سہولت کاری کیلئے لایا گیا ہے، وزیر اطلاعات کا دعویٰ

ملک میں انتہاپسندانہ منفی سیاست کی جگہ نہیں، ٹی ایل پی نے احتجاج کیلئے اجازت نہیں لی، طلال چوہدری

افغانستان کو بتانا ہوگا کہ دہشتگردی اب ناقابل برداشت ہے، خواجہ آصف

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

علی امین گنڈا پور مستعفی، سہیل آفریدی نئے وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا ہوں گے

2

لڑکیوں میں جلد بلوغت کا باعث بننے کی وجہ سامنے آگئی

3

مونسٹر سیریز: اپنے سفاک جرائم سے امریکی معاشرے کو بدلنے والا ایڈ گین کون تھا؟

4

35 چھکوں کیساتھ 314 رنز کی تاریخی اننگز، آسٹریلوی کرکٹر نے کئی ریکارڈز پاش پاش کر دیے

5

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

6

اورکزئی: فائرنگ کے تبادلے میں بھارتی اسپانسرڈ 19 خوارج ہلاک، لیفٹیننٹ کرنل اور میجر سمیت 11 جوان شہید

7

آنکھوں کو پرکشش بنانے کی سرجری کرانے والی سوشل میڈیا اسٹار چل بسیں

8

ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے 2 ادویات کو جعلی قرار دے کر ضبط کرنے کا حکم دے دیا

کارٹون

کارٹون : 9 اکتوبر 2025
کارٹون : 8 اکتوبر 2025