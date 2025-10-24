  • KHI: Clear 28.5°C
  • LHR: Clear 24.6°C
  • ISB: Clear 19.3°C
  • KHI: Clear 28.5°C
  • LHR: Clear 24.6°C
  • ISB: Clear 19.3°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

خیبرپختونخوا: سیکیورٹی فورسز کی ٹانک میں کارروائی، بھارتی حمایت یافتہ 8 دہشتگرد ہلاک

ویب ڈیسک | عبداللہ مومند شائع October 24, 2025 اپ ڈیٹ October 24, 2025 07:04pm
— فائل فوٹو: اے پی
— فائل فوٹو: اے پی

سیکیورٹی فورسز نے خیبرپختونخوا کے ضلع ٹانک میں کارروائی کرتے ہوئے بھارتی حمایت یافتہ 8 خارجی دہشتگردوں کو ہلاک کر دیا۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق 24 اکتوبر 2025 کو بھارتی پراکسی فتنۃ الخوارج کی موجودگی کی اطلاع پر سیکیورٹی فورسز نے ضلع ٹانک میں انٹیلی جنس کی بنیاد پر ایک آپریشن کیا۔

آئی ایس پی آر نے بتایا کہ سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کے دوران خوارج کے ٹھکانوں کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا جبکہ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 8 بھارتی حمایت یافتہ خوارج ہلاک ہو گئے۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ہلاک خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا، جو سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف متعدد دہشت گردی کی کارروائیوں کے ساتھ ساتھ معصوم شہریوں کے قتل میں بھی ملوث تھے۔

آئی ایس پی آر کے مطابق علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے تاکہ کسی بھی دیگر خوارج کو ختم کیا جا سکے۔

مزید کہنا تھا کہ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے وفاقی ایپکس کمیٹی کی جانب سے منظور شدہ قومی ایکشن پلان کے تحت جاری وژن ’عزمِ استحکام‘ کے مطابق اپنی انسدادِ دہشت گردی مہم کو پوری قوت کے ساتھ جاری رکھیں گے تاکہ ملک سے بیرونی حمایت یافتہ دہشت گردی کے ناسور کو مکمل طور پر ختم کیا جا سکے۔

دریں اثنا، وزیراعظم محمد شہباز شریف نے ضلع ٹانک میں سیکیورٹی آپریشن میں 8 بھارتی حمایت یافتہ خارجیوں کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ ملکی سالمیت کو نقصان پہنچانے کے خواشہمند عناصر کے مذموم عزائم کو خاک میں ملا دیں گے۔

واضح رہے کہ اس سے قبل آج لکی مروت میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں 8 دہشت گرد ہلاک جبکہ 5 دہشت گرد شدید زخمی ہوگئے تھے۔

سیکیورٹی ذرائع نے بتایا تھا کہ سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاع پر لکی مروت کے علاقے وانڈہ شیخ اللہ میں کارروائی کرتے ہوئے 8 دہشت گردوں کو ہلاک اور 5 کو شدید زخمی کردیا۔

سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کارروائی اس عسکری مہارت سے کی گئی کہ دہشت گردوں کو فرار ہونے کا کوئی موقع نہ مل سکا، علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کی موجودگی کے خدشات کے پیش نظر سرچ آپریشن جاری ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

وفاقی سرکاری ملازمین کیلئے ہاؤس رینٹل سیلنگ بڑھانے کی تجویز

2

پی سی بی نے معاہدے کی خلاف ورزی پر پی ایس ایل فرنچائز ملتان سلطانز کو معطل کردیا

3

ڈیورنڈ لائن پر طالبان کا سخت مؤقف: ’افغان حکومت اب بھی اعتدال کے لیے تیار نہیں‘

4

بیٹی کی مغربی طرز کی شادی کی ویڈیو وائرل، خامنہ ای کے مشیر علی شمخانی کا ردعمل آگیا

5

اہم حکومتی وزیر کی عمران خان کو بنی گالا منتقل کرنے کی پیشکش

6

افغانستان میں پاکستان کا ’اسٹریٹجک ڈیپتھ‘ کا مفروضہ کس طرح غلط ثابت ہوا؟

7

گزشتہ سال فریضہ حج ادا کرنے والے 66 ہزار حاجیوں کو 3 ارب 45 کروڑ واپس کرنے کا فیصلہ

8

وفاقی کابینہ نے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کی منظوری دے دی

کارٹون

کارٹون : 24 اکتوبر 2025
کارٹون : 23 اکتوبر 2025