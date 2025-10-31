ہائبرڈ گاڑیوں کی بڑھتی تعداد نے تیل کی درآمدات میں 2 کروڑ 70 لاکھ ڈالر کی بچت کردی
پاکستان میں ہائبرڈ گاڑیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد نے تیل کی درآمدات میں 2 کروڑ 70 لاکھ ڈالر بچا لیے، جس سے نہ صرف ایندھن کی بچت ہوئی بلکہ ملک کی اقتصادی صورتحال پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوئے ہیں۔
ڈان اخبار میں شائع رپورٹ کے مطابق گزشتہ دو سالوں میں پاکستان کی سڑکوں پر 30 ہزار سے زائد ہائبرڈ الیکٹرک گاڑیاں آئیں، جنہوں نے تقریباً 3 کروڑ لیٹر ایندھن بچایا اور تیل کی درآمدات کے بل میں تقریباً 2 کروڑ 70 لاکھ ڈالر کی کمی کی۔
لکی موٹر کارپوریشن (ایل ایم سی) کے چیف ایگزیکٹو محمد فیصل نے کہا کہ اگر ہائبرڈ گاڑیاں مجموعی طور پر گاڑیوں کی مارکیٹ کا 25 سے 30 فیصد حصہ بن جائیں تو بچت مزید بڑھ سکتی ہے۔
پاکستان کی آٹومارکیٹ جس میں گاڑیاں، وینز، ایس یو ویز اور پک اپس شامل ہیں، سالانہ اوسطاً ایک لاکھ 80 ہزار سے 2 لاکھ یونٹس کی فروخت کرتی ہے اور ہائبرڈ الیکٹرک گاڑیاں اب مالی سال 26 کے پہلے سہ ماہی میں اسپورٹ یوٹیلٹی گاڑیوں (ایس یو وی) کے حصے میں 50 فیصد سے زائد حصہ رکھتی ہیں۔
2021 کے بعد پاکستان میں 13 نئے الیکٹرک ماڈلز متعارف کرائے گئے ہیں، جن میں سے 9 ہائبرڈ گاڑیاں کورین، چینی اور جاپانی اسمبلرز سے ہیں۔
محمد فیصل کے مطابق یہ رجحان ہائبرڈ گاڑیوں میں صارفین کے بڑھتے ہوئے اعتماد کو ظاہر کرتا ہے کیونکہ ان کی دیکھ بھال آسان ہے، ایندھن کی بچت مستقل ہے اور بیٹری والی الیکٹرک گاڑیوں اور پلگ ان ہائبرڈ گاڑیوں کی نسبت ان کی دوبارہ فروخت کی قیمت بہتر ہے۔
موجودہ اندازوں کے مطابق ملک بھر میں 3 ہزار سے کم بیٹری والی الیکٹرک گاڑیاں اور ایک ہزار سے کم پلگ ان ہائبرڈ گاڑیاں چل رہی ہیں۔
محمد فیصل نے کہا کہ تمام بڑے اسمبلرز نے گزشتہ تین سالوں میں مقامی ہائبرڈ پروڈکشن میں نمایاں سرمایہ کاری کی ہے اور 9 ہائبرڈ ماڈلز متعارف کرائے ہیں۔
ایل ایم سی کا دعویٰ ہے کہ اس نے اپنی اسپورٹیج اور پیکانٹو ماڈلز میں 35 فیصد مقامی سطح پر تیاری حاصل کی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ مقامی طور پر تیار ہونے والی ہائبرڈ گاڑیاں کم غیر ملکی کرنسی استعمال کرتی ہیں کیونکہ ان کی چھوٹی بیٹری پیک کی قیمت کم ہوتی ہے اور یہ بیٹری الیکٹرک گاڑیوں اور پلگ ان ہائبرڈ گاڑیوں کے مقابلے میں زیادہ مقامی سطح پر تیار کی جا سکتی ہیں۔
محمد فیصل نے ہائبرڈ گاڑیوں کو پاکستان کے لیے ایک عملی اور پیمانہ پذیر حل قرار دیا، جہاں قیمت کی قابلیت اپنانے کا محرک ہے، اگرچہ ہائبرڈ گاڑیاں روایتی پیٹرول گاڑیوں سے 15 سے 20 فیصد زیادہ مہنگی ہیں، وہ بیٹری والی الیکٹرک گاڑیوں یا پلگ ان ہائبرڈ گاڑیوں کے مقابلے میں خاصی سستی ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ بیٹری والی الیکٹرک گاڑیاں مستقبل ہیں، لیکن صارفین اب تک مکمل منتقلی کے لیے تیار نہیں ہیں کیونکہ دوبارہ فروخت کے مسائل، رینج کی پریشانی اور چارجنگ انفرااسٹرکچر کی کمی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ بار بار لوڈ شیڈنگ، ٹرانسمیشن کی خرابیاں اور بڑے شہروں سے باہر چارجنگ کی سہولتوں کی کمی بیٹری والی الیکٹرک گاڑیوں کو چلانے میں مشکلات پیدا کرتی ہیں، جب کہ ہائبرڈ گاڑیاں خود چارج ہو سکتی ہیں اور دیہی علاقوں میں بھی استعمال کی جا سکتی ہیں۔
چیف ایگزیکٹو نے یہ بھی کہا کہ ہائبرڈ گاڑیاں کھردری راستوں، شہروں میں سیلاب اور ایسے علاقوں میں جہاں بجلی کا نظام نہیں ہوتا، بخوبی کام کرتی ہیں۔
ایشیا کے مختلف حصوں میں، تقریباً 30 فیصد رائڈ ہیلنگ فلیٹس ہائبرڈ گاڑیوں پر چل رہی ہیں، جو ان کی ایندھن بچانے کی صلاحیت اور مضبوطی کو ظاہر کرتی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ حالیہ شہری سیلابوں نے بیٹری والی الیکٹرک گاڑیوں یا پلگ ان ہائبرڈ گاڑیوں کو ایسی حالتوں میں چلانے کے خطرات کو اجاگر کیا ہے، کیونکہ پاکستان میں ان کی مہنگی بیٹری سسٹمز کی مرمت یا تبدیلی کی مقامی صلاحیت موجود نہیں۔
لکی موٹر کارپوریشن کے مطابق ہائبرڈ گاڑیاں روایتی پیٹرول والی گاڑیوں کے مقابلے میں کاربن آکسائیڈ کے اخراج کو 40 فیصد تک کم کر سکتی ہیں، پلگ ان ہائبرڈ گاڑیوں کے برعکس، جو اخراج کو کم کرنے کے لیے باقاعدہ چارجنگ پر انحصار کرتی ہیں، ہائبرڈ الیکٹرک گاڑیاں تمام حالات میں کم اخراج کو برقرار رکھتی ہیں، جو پاکستان کے ماحولیاتی اہداف کی حمایت کرتی ہیں بغیر بڑے پیمانے پر انفرااسٹرکچر کی ضرورت کے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ہائبرڈ الیکٹرک گاڑیوں کو بیٹری والی الیکٹرک گاڑیوں یا پلگ ان ہائبرڈ گاڑیوں کے مقابلے میں کم مالی معاونت کی ضرورت ہوتی ہے، جو ہر گاڑی پر تقریباً دوگنا ٹیکس اور ڈیوٹی کی چھوٹ کی مانگ کرتی ہیں۔
محمد فیصل نے پاکستان کی محدود مالی گنجائش کو دیکھتے ہوئے کہا کہ ہائبرڈ گاڑیاں صاف نقل و حمل کی طرف ایک لاگت مؤثر راستہ فراہم کرتی ہیں، کیونکہ یہ تیل کی درآمدات کو کم کرتی ہیں، غیر ملکی کرنسی پر دباؤ کم کرتی ہیں اور اخراجات کو کم کرتی ہیں۔