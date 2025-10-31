  • KHI: Partly Cloudy 30.7°C
  • LHR: Clear 24.5°C
  • ISB: Clear 18.2°C
دوسرا ٹی 20: پاکستان کا جنوبی افریقہ کیخلاف ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ

اسپورٹس ڈیسک شائع October 31, 2025 اپ ڈیٹ October 31, 2025 07:47pm
— فوٹو: پی سی بی
— فوٹو: پی سی بی

پاکستان نے جنوبی افریقہ کیخلاف دوسرے ٹی 20 انٹرنیشنل میچ میں ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

ٹاس کے موقع پر کپتان سلمان علی آغا نے کہا کہ فاسٹ باؤلر شاہین شاہ آفریدی کو آرام دیا گیا اور ان کی جگہ فاسٹ باؤلر سلمان مرزا کو پاکستان کی پلیئنگ الیون میں شامل کیا ہے۔

پاکستان کی پلیئنگ الیون

سلمان علی آغا کی قیادت میں صائم ایوب، صاحب زادہ فرحان، بابراعظم اور عثمان خان ٹیم میں شامل ہیں، حسن نواز، محمد نواز، فہیم اشرف، سلمان مرزا، نسیم شاہ اور ابرار احمد بھی پلیئنگ الیون کا حصہ ہیں۔

واضح رہے کہ ٹی 20 سیریز کے پہلے میچ میں مہمان جنوبی افریقہ نے پاکستان کو 55 رنز سے شکست دے تھی، راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں پروٹیز ٹیم کے 195 رنز کے تعاقب میں پاکستان ٹیم 19ویں اوور میں 139رنز پر ڈھیر ہو گئی تھی۔

