اکتوبر میں مہنگائی کی شرح 6.24 فیصد تک پہنچ گئی، خوراک اور توانائی کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ
پاکستان شماریات بیورو (پی بی ایس) کے مطابق اکتوبر میں مہنگائی کی مجموعی شرح 6.24 فیصد تک پہنچ گئی، جس کی بنیادی وجہ کھانے پینے کی اشیا اور توانائی کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ہے۔
ڈان اخبار میں شائع رپورٹ کے مطابق پی بی ایس کے مطابق اکتوبر میں کھانے پینے کی اشیا اور بجلی و ایندھن کی قیمتیں بڑھنے سے مہنگائی کی شرح 5.6 فیصد سے بڑھ کر 6.24 فیصد تک پہنچ گئی۔
اس کے نتیجے میں مالی سال 26-2025 کے پہلے چار ماہ (جولائی سے اکتوبر) کے دوران اوسط مہنگائی 4.73 فیصد رہی، جو گزشتہ سال کی اسی مدت سے زیادہ ہے، ستمبر کے مقابلے میں اکتوبر میں مہنگائی میں 1.83 فیصد اضافہ ہوا، دیہی علاقوں پر اس اضافے کا زیادہ اثر پڑا، جہاں قیمتیں 2.26 فیصد بڑھیں، جب کہ شہروں میں یہ اضافہ 1.54 فیصد رہا۔
پی بی ایس کے مطابق اکتوبر میں 6.24 فیصد مہنگائی تقریباً تمام اشیا کی قیمتوں میں اضافے کا نتیجہ تھی، سوائے تفریح اور ثقافت کے شعبے کے، جس میں 3.7 فیصد کمی ہوئی۔
دوسری جانب خوراک و مشروبات (غیر الکحل) کی قیمتوں میں 5.6 فیصد، کپڑوں اور جوتوں میں 8.07 فیصد، رہائش، پانی، ایندھن اور توانائی میں 4.24 فیصد، صحت میں 9.7 فیصد، ٹرانسپورٹ میں 6.7 فیصد، تعلیم میں 10.6 فیصد اور دیگر اشیا و خدمات میں 18.2 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔
اہم کھانے پینے کی اشیا میں جن کی قیمتوں نے گھریلو بجٹ پر سب سے زیادہ اثر ڈالا، ان میں ٹماٹر (127 فیصد)، چینی (345 فیصد)، مکھن (30 فیصد)، گندم (23 فیصد)، شہد (18 فیصد)، آٹا (15.7 فیصد)، سبزی گھی (12.5 فیصد) اور دال مونگ (12 فیصد) شامل ہیں۔
غیر خوراکی اشیا میں جن کی قیمتیں بڑھیں، ان میں گیس (23 فیصد)، گھریلو برقی آلات (13.59 فیصد)، جوتے (12.67 فیصد)، اخبارات (11.93 فیصد)، اون کے تیار شدہ کپڑے (11.66 فیصد)، ٹرانسپورٹ خدمات (11 فیصد)، ٹھوس ایندھن (10.63 فیصد) اور تعلیم (10.41 فیصد) شامل ہیں۔
دوسری طرف اکتوبر میں جن اشیا کی قیمتیں گزشتہ سال کے اسی مہینے کے مقابلے میں کم ہوئیں، ان میں پیاز (33.82 فیصد)، مرغی (29.08 فیصد)، دال چنا (27.28 فیصد)، بیسن (22.27 فیصد)، دال ماش (21.80 فیصد)، چائے (17.75 فیصد)، چنا (17.49 فیصد)، آلو (17.12 فیصد)، دال مسور (5.41 فیصد)، بینز (4.88 فیصد) اور تازہ سبزیاں (2.13 فیصد) شامل ہیں۔
اسی طرح بجلی کے نرخ بھی اکتوبر میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 15.59 فیصد کم ہوئے، جب کہ درسی کتابوں کی قیمتوں میں 10.61 فیصد اور مائع ایندھن (ہائیڈروکاربنز) میں 1.72 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی۔
ستمبر کے مقابلے میں اکتوبر میں جن کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتوں نے مہنگائی میں اضافہ کیا، ان میں ٹماٹر (58.64 فیصد)، پیاز (18.71 فیصد)، تازہ سبزیاں (12.22 فیصد)، گندم (10.51 فیصد)، آٹا (5.49 فیصد)، انڈے (4.22 فیصد)، مچھلی (3.83 فیصد)، گندم کی دیگر مصنوعات (2.61 فیصد)، تازہ پھل (2.44 فیصد)، مکھن (2.21 فیصد)، ویجیٹیبل آئل (1.91 فیصد) اور کھانے کا تیل (1.02 فیصد) شامل ہیں۔
یہ تمام اشیا گھریلو بجٹ کا بڑا حصہ بنتی ہیں، کیونکہ خوراک کے قومی قیمت اشاریہ میں ان کا تقریباً 35 فیصد حصہ ہے۔
غیر خوراکی اشیا میں جن کی قیمتیں ماہانہ بنیاد پر بڑھیں، ان میں بجلی کے نرخ (8.78 فیصد)، ڈاک خدمات (6.1 فیصد)، ٹرانسپورٹ خدمات (2.93 فیصد)، مکان کا کرایہ (1.46 فیصد)، دانتوں کے علاج کی خدمات (1.19 فیصد) اور درزی کے کام کی خدمات (1.14 فیصد) شامل ہیں۔
دوسری جانب اکتوبر کے دوران جن اشیا کی قیمتوں میں کمی آئی، ان میں مرغی (21.52 فیصد)، آلو (2.36 فیصد)، بینز (1.93 فیصد)، بیسن (1.81 فیصد)، دال چنا (1.74 فیصد)، چنا (0.78 فیصد) اور دال مسور و دال مونگ میں بالترتیب 0.32 فیصد اور 0.20 فیصد کمی شامل ہے۔
سیلاب اور سرحدی کشیدگی نے قیمتوں میں اضافہ کیا
رائٹرز کے مطابق حکومت نے گزشتہ ہفتے اکتوبر کے لیے مہنگائی کی شرح 5 سے 6 فیصد کے درمیان رہنے کی پیش گوئی کی تھی، تاہم سیلاب سے متعلق سپلائی کے دباؤ اور افغانستان کے ساتھ سرحدی بندشوں نے ضروری اشیا کی قیمتیں بڑھا دیں۔
اگست میں آنے والے سیلاب نے پنجاب میں زرعی اراضی اور صنعتی علاقوں کو متاثر کیا، جس سے ایک ہزار سے زائد افراد ہلاک، 25 لاکھ بے گھر اور فصلیں و فیکٹریاں تباہ ہوئیں، جس کے باعث ملک بھر میں خوراک کی فراہمی متاثر ہوئی۔
یہ دباؤ افغانستان کے ساتھ سرحدی جھڑپوں سے مزید بڑھ گیا جن کے باعث خوراک اور ایندھن کی تجارت کے اہم راستے بند ہوگئے، اگرچہ بعد میں دونوں ممالک نے جنگ بندی میں توسیع پر اتفاق کیا، لیکن 11 اکتوبر کے بعد بھی سرحدی راستے محدود رہے، جس سے پاکستان کے شمال مغربی علاقوں میں تجارت اور سپلائی متاثر ہوئی۔
اسٹیٹ بینک کے مطابق مجموعی معاشی صورتحال میں بہتری آئی ہے، خاص طور پر بہتر فصلوں، صنعتی سرگرمیوں میں اضافہ اور معاشی اشاریوں کی بحالی کے باعث، تاہم عالمی اجناس کی قیمتوں اور ملکی توانائی نرخوں میں اتار چڑھاؤ اب بھی خطرہ ہے۔
ایک نجی سروے کے مطابق اکتوبر میں پیداواری سرگرمیاں مسلسل دوسرے مہینے بھی کم ہوئیں، اگرچہ کمی کی رفتار پہلے کے مقابلے میں کچھ کم رہی۔
ایچ بی ایل پاکستان مینوفیکچرنگ پی ایم آئی ستمبر میں 48.0 سے بڑھ کر اکتوبر میں 49.6 تک پہنچ گئی۔
رپورٹ میں بتایا گیا کہ مانگ میں کمی، زیادہ ٹیکسوں اور بجلی کی بندش نے پیداوار پر منفی اثر ڈالا، تاہم کاروباری طبقے کا اعتماد اب بھی محتاط انداز میں مثبت رہا۔
یاد رہے کہ 50 سے کم ریڈنگ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ پیداواری سرگرمیاں سکڑ رہی ہیں۔