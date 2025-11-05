  • KHI: Clear 26.9°C
  • LHR: Clear 18°C
  • ISB: Clear 14.5°C
  • KHI: Clear 26.9°C
  • LHR: Clear 18°C
  • ISB: Clear 14.5°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

پاکستانیوں کی سوچ کی وجہ سے میرا لباس مختصر ہوتا جا رہا ہے، سامعہ حجاب

انٹرٹینمنٹ ڈیسک شائع November 5, 2025 اپ ڈیٹ November 5, 2025 06:48pm
—اسکرین شاٹ
—اسکرین شاٹ

سوشل میڈیا اسٹار سامعہ حجاب نے حیران کن الزام عائد کیا ہے کہ پاکستانی عوام کی سوچ کی وجہ سے دن بہ دن ان کا لباس مختصر ہوتا جا رہا ہے، ان کے کپڑے چھوٹے ہونے میں قوم کا قصور ہے۔

سامعہ حجاب کی وائرل ہونے والی مختصر ویڈیو میں انہیں قوم سے شکایت کرتے دیکھا اور سنا جا سکتا ہے۔

ویڈیو میں وہ یہ شکوہ بھی کرتی نظر آئیں کہ قوم نے ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا، انہیں ملک سے باہر ٹھوکریں کھانے پر مجبور کردیا جب کہ انہوں نے حکومت اور عوام کے ایک ہی ذہنیت اور ملے ہونے کا دعویٰ بھی کیا۔

سامعہ حجاب کا مختصر ویڈیو میں کہنا تھا کہ وہ تو عورت ہیں لیکن پاکستانیوں نے یوٹیوبر رجب بٹ کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا، وہ ملک سے بھاگا ہوا ہے۔

انہوں نے جذباتی انداز میں شکوہ کیا کہ حکومت اور معاشرہ ملا ہوا ہے، اندر سے سب ایک ہی ہیں، آپس میں ملے ہوئے ہیں، حکومت اور قوم نے ان سمیت رجب بٹ کے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا۔

ٹک ٹاکر نے بتایا کہ وہ ملک سے باہر ہیں اور ایک سے دوسرے ملک بھاگ رہی ہیں، اپنی ماں سے دور ہیں، ان کی طرح رجب بٹ بھی ایسے ہی بھاگ رہا ہے۔

انہوں نے حیران کن الزام عائد کیا کہ اگر ان کا لباس دن بہ دن مختصر ہوتا جا رہا ہے تو اس میں ان کا نہیں بلکہ پاکستانی قوم کا قصور ہے۔ ؎ سامعہ حجاب کا کہنا تھا کہ قوم کی چھوٹی سوچ کی وجہ سے ان کے کپڑے دن بہ دن چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں۔

سامعہ حجاب ان دنوں متحدہ عرب امارات (یو اے ای) کی ریاست دبئی میں ہیں، جہاں سے انہوں نے ویڈیوز اور تصاویر انسٹاگرام پر شیئر کیں جب کہ انہوں نے اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو پرائیویٹ بھی کردیا ہے۔

سامعہ حجاب نے وائرل ویڈیو میں اگرچہ ملک سے باہر ہونے کی تصدیق کی، تاہم انہوں نے واضح نہیں کیا کہ وہ بیرون ملک سیر و تفریح کے لیے گئی ہیں یا پھر انہوں نے رجب بٹ کی طرح ملک کو چھوڑ دیا۔

رجب بٹ بھی گزشتہ چند ماہ سے بیرون ملک مقیم ہیں، وہ بھی پہلے دبئی اور بعد ازاں برطانیہ منتقل ہوگئے تھے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

اسلام آباد: سپریم کورٹ میں اے سی کی مرمت کے دوران دھماکا، 12 افراد زخمی

2

'سزا' کے طور پر وانا مارکیٹ کو دھماکے سے اڑا دیا گیا

3

پنجاب حکومت نے پنشن ختم کرنے کیلئے مستقل ملازمت کا قانون منسوخ کردیا

4

34 سالہ زہران ممدانی نے تاریخ رقم کر دی، نیو یارک کے پہلے مسلمان میئر منتخب

5

ملک میں سونے کی قیمت میں بڑی کمی، فی تولہ سونا کتنے کا ہوگیا؟

6

27ویں ترمیم کی بازگشت: ’اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے خوشگوار تعلقات پر سوال اٹھانے کی کوئی وجہ نہیں‘

7

آئی سی سی قوانین کی خلاف ورزی، حارث رؤف پر 2 میچز کی پابندی، بھارتی کپتان پر میچ فیس کا 30 فیصد جرمانہ

8

صحافی نعیم حنیف کے الزامات پر صبا قمر کا سخت ردِعمل، 10 کروڑ روپے کا قانونی نوٹس بھیج دیا

کارٹون

کارٹون : 5 نومبر 2025
کارٹون : 4 نومبر 2025