  • KHI: Clear 24.5°C
  • LHR: Clear 18.6°C
  • ISB: Clear 14.4°C
  • KHI: Clear 24.5°C
  • LHR: Clear 18.6°C
  • ISB: Clear 14.4°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا کا 9 مئی کو ریڈیو پاکستان پر حملے کی تحقیقات کیلئے انکوائری کمیشن بنانے کا اعلان

عارف حیات شائع November 14, 2025 اپ ڈیٹ November 14, 2025 05:51pm
فائل فوٹو: عارف حیات
فائل فوٹو: عارف حیات

وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی نے 9 مئی کو ریڈیو پاکستان پر حملے کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیشن بنانے کا اعلان کردیا۔

ڈان نیوز کے مطابق وزیراعلیٰ سہیل آفریدی کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں وزیراعلیٰ نے اپنی حکومت کی پالیسی گائیڈلائنز وضع کر دیں۔

دوران اجلاس وزیر اعلیٰ نے گزشتہ روز امن جرگے میں شریک تمام سیاسی جماعتوں کا شکریہ ادا کیا، اور کہا کہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ لیکن امن ہم سب کا مشترکہ ہدف ہے۔

انہوں نے کہا کہ صوبائی اسمبلی کی تمام قراردادوں پر مکمل عملدرآمد کیا جائے گا، سب سے اہم قرارداد ’ایکشن اِن ایڈ آف سول پاورز‘کے خاتمے سے متعلق ہے جو بنیادی انسانی حقوق کے منافی ہے۔

وزیر اعلیٰ خیبرپختونخوا نے ریڈیو پاکستان پر 9 مئی کو حملے کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیشن قائم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ کمیشن تمام شواہد، بشمول سی سی ٹی وی فوٹیج، جمع کر کے اپنی رپورٹ کابینہ کو پیش کرے گا۔

انہوں نے کہا کہ سود سے پاک خیبر پختونخوا موجودہ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے، سود کے ناسور سے پاک کرنے کے لیے پالیسی بنا رہے ہیں اور اسلامک انوسٹمنت متعارف کرائیں گے۔

وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا نے کہا کہ صوبائی اسمبلی کی متفقہ قرارداد ہے کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کے ساتھ جیل میں ناروا سلوک ہو رہا ہے، ساڑھے چار کروڑ عوام کے منتخب وزیر اعلیٰ کو اپنے بانی چیئرمین سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی۔

انہوں نے کہا کہ میں بانی سے ملاقات کر کے پالیسی گائیڈلائنز لینا چاہتا ہوں، بانی چیئرمین اور ان کی اہلیہ کو اپنے ذاتی معالج سے ملاقات کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی۔

سہیل آفریدی نے کہا کہ حکومت کے تمام تر اقدامات اور اصلاحات منتخب نمائندوں کی مشاورت سے کی جائیں گی، بانی تحریک انصاف عمران خان کے ویژن کے مطابق کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر سختی سے عمل کرے گی۔

انہوں نے کہا کہ حکومتی فنڈز پر کسی کو بھی ذاتی تشہیر کی اجازت نہیں ہوگی، کابینہ اراکین تمام فیصلے میرٹ اور مکمل شفافیت کو مدنظر رکھ کر کریں۔

وزیراعلیٰ نے کہا کہ تمام قوانین عوامی مفاد میں ہونے چاہئیں، کوئی بھی قانون عوامی مفاد کے منافی ہو تو اسے ختم کیا جائے، تمام قوانین کا ازسرِ نو جائزہ لیا جائے اور خامیوں کی نشاندہی کر کے ضروری ترامیم تجویز کی جائیں۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

زندگی کے سب سے مشکل وقت میں کس نے ساتھ دیا؟ ثانیہ مرزا نے بتادیا

2

آخری لمحے کی تبدیلی‘ سے چیف جسٹس آف پاکستان‘ سے متعلق غیر یقینی صورتحال ختم

3

سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز جسٹس منصور اور جسٹس اطہر نے عہدے سے استعفی دے دیا

4

شادی سے پہلے منی اسکرٹ پہنتی تھی، بعد میں برقع بھی پہنا، فریال گوہر

5

چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے 27ویں آئینی ترمیم پر فل کورٹ اجلاس بلا لیا

6

دین کی طرف رحجان ہوا تو چاہتی تھی کہ آن لائن ڈرامے اور ویڈیوز ڈیلیٹ ہو جائیں، سارہ چوہدری

7

صدر پاکستان نے 27 ویں آئینی ترمیمی بل پر دستخط کردیے

8

قومی اسمبلی میں آرمی ایکٹ ترمیمی بل 2025 منظور، آرمی چیف اب چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے

کارٹون

کارٹون : 14 نومبر 2025
کارٹون : 13 نومبر 2025