  • KHI: Sunny 24.8°C
  • LHR: Partly Cloudy 16.3°C
  • ISB: Sunny 19°C
  • KHI: Sunny 24.8°C
  • LHR: Partly Cloudy 16.3°C
  • ISB: Sunny 19°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

ڈیرہ اسمٰعیل خان اور شمالی وزیرستان میں فورسز کے آپریشنز میں 15 خوارج ہلاک

ویب ڈیسک شائع November 18, 2025 اپ ڈیٹ November 18, 2025 09:52am
— فائل فوٹو: اے ایف پی
— فائل فوٹو: اے ایف پی

خیبرپختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسمٰعیل خان اور شمالی وزیرستان میں فورسز کے آپریشنز میں 15 خوارج ہلاک ہوگئے۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق 15 اور 16 نومبر 2025 کو بھارتی پراکسی فتنۃ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 15 خوارج خیبر پختونخوا میں 2 الگ الگ جھڑپوں میں جہنم واصل کر دیے گئے۔

آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیوٹی فورسز نے خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر ضلع ڈیرہ اسمٰعیل خان کے علاقے کلاچی میں خفیہ معلومات کی بنیاد پر ایک آپریشن کیا،اس دوران افواج نے خوارج کے ٹھکانے کو بھرپور طریقے سے نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں سرغنہ عالم محسود سمیت 10 خوارج جہنم واصل کر دیے گئے۔

آئی ایس پی آر کے مطابق دوسری کارروائی میں شمالی وزیرستان کے عمومی علاقے دتہ خیل میں خفیہ معلومات کی بنیاد پر کیے گئے آپریشن کے دوران فورسز نے مزید 5 خوارج کو کامیابی سے ٹھکانے لگا دیا۔

آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ علاقے میں کسی بھی بھارتی سرپرستی یافتہ خارج کو تلاش کرکے ختم کرنے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہیں۔

آئی ایس پی آر نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ سیکیوٹی فورسز اور پاکستان کی قانون نافذ کرنے والی ایجنسیاں قومی ایکشن پلان کی وفاقی اپیکس کمیٹی سے منظور شدہ وژن ’عزمِ استحکام‘ کے تحت اپنی بے رحمانہ انسدادِ دہشت گردی مہم بھرپور رفتار سے جاری رکھیں گی، تاکہ ملک سے غیر ملکی حمایت یافتہ دہشت گردی کے ناسور کو مکمل طور پر جڑ سے اکھاڑا جا سکے۔

شمالی وزیرستان: پاک-افغان سرحد کے قریب سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، 2 خوارج ہلاک، 5 زخمی

خیبرپختونخوا: سیکیورٹی فورسز کے دو الگ الگ آپریشنز میں 3 خوارج ہلاک

بنوں، لکی مروت میں پولیس، سی ٹی ڈی کی مشترکہ کارروائی، 5 خوارج ہلاک

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

’شکریہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ! تاریخ بھولے گی نہ معاف کرے گی‘

2

خودکش بمبار نے اسلام آباد کچہری سے قبل ایک اور مقام پر حملے کی کوشش کی، تحقیقات میں انکشاف

3

مسلمان سے شادی کرنے والی خاتون سکھ یاتری کو واپس بھارت بھیجے جانے کا امکان

4

قومی ترانے کی بے ادبی، ملک مخالف نعرے، گومل یونیورسٹی کے متعدد طلبہ فارغ

5

جن کے اکسانے پر داماد ریپ کرتا ہے، ساس نے مقدمہ درج کرادیا

6

وینزویلا میں فوجی کارروائی کرنے کیلئے اپنا فیصلہ کرچکا ہوں، ٹرمپ

7

اسٹیٹ بینک نے ڈالر کی خرید و فروخت پر پابندیاں بڑھادیں

8

جنگ مسلط کرنےوالوں کو اسی طرح جواب دیں گے جیسے مئی میں دیا تھا، فیلڈ مارشل

کارٹون

کارٹون : 18 نومبر 2025
کارٹون : 17 نومبر 2025