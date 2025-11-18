ڈیرہ اسمٰعیل خان اور شمالی وزیرستان میں فورسز کے آپریشنز میں 15 خوارج ہلاک
خیبرپختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسمٰعیل خان اور شمالی وزیرستان میں فورسز کے آپریشنز میں 15 خوارج ہلاک ہوگئے۔
پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق 15 اور 16 نومبر 2025 کو بھارتی پراکسی فتنۃ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 15 خوارج خیبر پختونخوا میں 2 الگ الگ جھڑپوں میں جہنم واصل کر دیے گئے۔
آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیوٹی فورسز نے خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر ضلع ڈیرہ اسمٰعیل خان کے علاقے کلاچی میں خفیہ معلومات کی بنیاد پر ایک آپریشن کیا،اس دوران افواج نے خوارج کے ٹھکانے کو بھرپور طریقے سے نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں سرغنہ عالم محسود سمیت 10 خوارج جہنم واصل کر دیے گئے۔
آئی ایس پی آر کے مطابق دوسری کارروائی میں شمالی وزیرستان کے عمومی علاقے دتہ خیل میں خفیہ معلومات کی بنیاد پر کیے گئے آپریشن کے دوران فورسز نے مزید 5 خوارج کو کامیابی سے ٹھکانے لگا دیا۔
آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ علاقے میں کسی بھی بھارتی سرپرستی یافتہ خارج کو تلاش کرکے ختم کرنے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہیں۔
آئی ایس پی آر نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ سیکیوٹی فورسز اور پاکستان کی قانون نافذ کرنے والی ایجنسیاں قومی ایکشن پلان کی وفاقی اپیکس کمیٹی سے منظور شدہ وژن ’عزمِ استحکام‘ کے تحت اپنی بے رحمانہ انسدادِ دہشت گردی مہم بھرپور رفتار سے جاری رکھیں گی، تاکہ ملک سے غیر ملکی حمایت یافتہ دہشت گردی کے ناسور کو مکمل طور پر جڑ سے اکھاڑا جا سکے۔