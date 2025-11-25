  • KHI: Sunny 28.1°C
خیبرپختونخوا: بنوں میں فورسز کے آپریشن میں بھارتی حمایت یافتہ 22 دہشتگرد ہلاک

ویب ڈیسک شائع November 25, 2025 اپ ڈیٹ November 25, 2025 11:11am
کالعدم ٹی ٹی پی کے نومبر 2022 میں جنگ بندی ختم کرنے کے بعد سے دہشت گردی میں اضافہ دیکھا گیا ہے — فائل فوٹو: رائٹرز
خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں میں انٹیلی جنس بنیاد پر کیے گئے آپریشن (آئی بی او) میں بھارتی اسپانسرڈ فتنۃ الخوارج کے 22 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔

منگل کو پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے جاری کردہ بیان کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے پیر کو یہ آپریشن اس اطلاع کی بنیاد پر انجام دیا کہ بھارتی پراکسی فتنۃ الخوارج کے خوارج علاقے میں موجود ہیں۔

فتنۃ الخوارج ایک اصطلاح ہے جو ریاست دہشت گردوں کے لیے استعمال کرتی ہے، جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان (ٹی ٹی پی) سے تعلق رکھتے ہیں۔

آئی ایس پی آر کے بیان میں کہا گیا کہ آپریشن کے دوران فورسز نے خوارج کے ٹھکانے پر مؤثر حملہ کیا اور شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد 22 خوارج جہنم واصل کر دیے گئے۔

بیان میں مزید کہا گیا کہ علاقے میں موجود کسی بھی دیگر دہشت گرد کو ختم کرنے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔

آئی ایس پی آر نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے دہشت گردی کے خلاف مہم پوری شدت کے ساتھ جاری رہے گی، تاکہ ملک سے غیر ملکی سرپرستی اور حمایت یافتہ دہشت گردی کا خاتمہ کیا جا سکے۔

وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ عزمِ استحکام کے وژن کے تحت دہشت گردی کے خلاف ’اہم کامیابیاں‘ حاصل کر رہے ہیں۔

وزیر اعظم نے کہا کہ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے، ہم ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔

یاد رہے کہ پاکستان، خاص طور پر خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں کالعدم ٹی ٹی پی کی جانب سے نومبر 2022 میں جنگ بندی ختم کرنے کے بعد سے دہشت گردی کی سرگرمیوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔

