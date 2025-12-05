  • KHI: Partly Cloudy 27.3°C
لندن کے بعد نیویارک میں بھی پی ایس ایل روڈ شو کروانے کا فیصلہ

اسپورٹس ڈیسکشائع 05 دسمبر 2025 02:23pm
— فوٹو: پی ایس ایل / ایکس
— فوٹو: پی ایس ایل / ایکس

برطانیہ کے شہر لندن کے بعد امریکا کے شہر نیو یارک میں بھی پی ایس ایل روڈ شو کرانے کا فیصلہ کرلیا گیا۔

امریکی شہر نیو یارک میں پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کا روڈ شو آئندہ ہفتے کے اختتام پر ہونے کا امکان ہے، نیو یارک میں پی ایس ایل روڈ شو میں قومی ٹی20 کپتان سلمان علی آغا، ٹیسٹ کپتان شان مسعود اور سعود شکیل شرکت کریں گے۔

اس سے قبل، پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کی جانب سے لندن میں پی ایس ایل روڈ شو کروانے کا اعلان کیا تھا جو 7 دسمبر کو لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں ہوگا۔

لندن روڈ شو میں پی ایس ایل اور پی سی بی کے اعلی عہدیداران شریک ہوں گے جب کہ لندن روڈ شو میں سابق کپتان بابر اعظم، صاحبزادہ فرحان اور حارث روف شرکت کر رہے ہیں۔

پی ایس ایل کی مقبولیت میں بے پناہ اضافے کے بعد دو نئی ٹیموں بیچنے کی تیاریاں تیز ہو گئیں ہیں، نئی ٹیموں میں برطانوی سرمایہ کاروں کی گہری دلچسپی لے رہے ہیں، روڈ شوز میں عالمی سرمایہ کار، کمرشل پارٹنرز اور شائقین کی شرکت متوقع ہے۔

اس حوالے سے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا کہنا تھا کہ لندن روڈ شو کا مقصد لیگ کا وژن، کمرشل ماڈل اور مستقبل کی حکمتِ عملی کی ترویج ہے، لارڈز میں روڈ شو پاکستان کرکٹ کی عالمی شناخت کا ثبوت ہے۔

انہوں نے کہا کہ لندن کا روڈ شو ایچ بی ایل پی ایس ایل کی بین الاقوامی اپیل کو مزید فروغ دے گا۔

دوسری جانب، پی ایس ایل کے سی ای او سلمان نصیر کا کہنا تھا کہ پاکستانی لیگ عالمی فالوونگ اور مضبوط کمرشل ویلیو رکھتی ہے، دو نئی ٹیموں کے اضافے سے سرمایہ کاروں کے لیے بڑے مواقع پیدا ہوں گے۔

