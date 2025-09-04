سیلابی صورتحال: الیکشن کمیشن نے پنجاب میں ضمنی انتخابات ملتوی کر دیے
پنجاب میں غیر معمولی سیلاب کے باعث الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پنجاب میں ضمنی انتخابات ملتوی کر دیے۔
الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری نوٹی فکیشن کے مطابق قومی اسمبلی کے 5 اور پنجاب اسمبلی کے 4 حلقوں میں ضمنی انتخابات ملتوی کیے گئے ہیں۔
مزید کہا گیا کہ جن حلقوں میں انتخابات مؤخر کیے گئے ہیں، ان میں قومی اسمبلی کا حلقہ این اے 66 وزیرآباد، فیصل آباد کے حلقے این اے 96، این اے 104، این اے 129 لاہور اور این اے 143 ساہیوال شامل ہیں۔
نوٹی فکیشن کے مطابق پنجاب اسمبلی کے حلقے پی پی 73 سرگودھا، پی پی 87 میانوالی، پی پی 98 فیصل آباد اور پی پی 203 ساہیوال کے انتخابات ملتوی کر دیے گئے۔
مزید کہا گیا ہے کہ ضمنی انتخابات کے لیے نیا شیڈول جاری کیا جائے گا۔
الیکشن کمیشن کے مطابق پنجاب میں غیر معمولی سیلاب کے باعث مواصلاتی نظام شدید متاثر، سڑکیں اور پل بہہ گئے، سیلاب سے سرکاری و نجی عمارتیں، اسکول اور پولنگ اسٹیشنز کا انفرا اسٹرکچر متاثر ہوا۔
مزید کہا گیا کہ ریلیف اور ریسکیو آپریشن میں مصروف عملہ انتخابی فرائض سرانجام نہیں دے سکتا، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران نے پولنگ اسٹاف کی عدم دستیابی کی نشاندہی کر دی۔
الیکشن کمیشن نے کہا کہ حکومت پنجاب نے سیلاب کی صورتحال کے باعث ضمنی الیکشن مؤخر کرنے کی سفارش کی، متاثرہ علاقوں کے ووٹرز کی نقل مکانی، ووٹ ڈالنے کے عمل میں شرکت ممکن نہیں۔
مزید بتایا گیا کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں کم ٹرن آؤٹ اور ووٹرز کی محرومی کا خدشہ ہے، سیلاب کے اثرات پر پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کی رپورٹس کا حوالہ دیا گیا ہے۔
الیکشن کمیشن نے کہا کہ حالات نارمل ہونے پر انتخابات دوبارہ شیڈول کیے جائیں گے۔
سرکاری خبر رساں ادارے ’اے پی پی‘ کی رپورٹس کے مطابق شدید مون سون بارشیں، جو کہ ماحولیاتی تبدیلی کے باعث مزید سنگین ہوگئی ہیں، تقریباً 15 لاکھ افراد کو متاثر کر چکی ہیں، اس سیلاب سے تین ہزار سے زائد مکانات، 400 اسکول اور 40 صحت کے مراکز کو نقصان پہنچا ہے، جس کے باعث لاکھوں افراد فوری انسانی امداد کے محتاج ہیں۔