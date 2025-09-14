ایشیا کپ: بھارت کیخلاف پاکستانی بیٹنگ لائن اپ مشکلات کا شکار، 111 رنز پر 9 کھلاڑی آؤٹ

ایشیا کپ: بھارت کیخلاف پاکستانی بیٹنگ لائن اپ مشکلات کا شکار، 111 رنز پر 9 کھلاڑی آؤٹ
ایشیا کپ 2025 کے ہائی وولٹیج میچ میں پاکستان کی بھارت کے خلاف بیٹنگ جاری ہے۔
دبئی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلےجارہے میچ میں پاکستانی بیٹنگ لائن اپ مشکلات کا شکار دکھائی دے رہی ہے، کھیل کے 19ویں اوور کے اختتام پر پاکستان نے 111 رنز بنا لیے ہیں، جب کہ قومی ٹیم کے 9 کھلاڑی پویلین واپس لوٹ گئے ہیں۔
کھیل کے پہلے اوور میں صائم ایوب بغیر کھاتہ کھولے آؤٹ ہوئے، دوسرے اوور میں محمد حارث 3 رنز بنا کر جسپریت بمراہ کا شکار بنے، جب کہ فخر زمان 15 گیندوں پر 17 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔
کپتان سلمان علی آغا بھی زیادہ دیر بھارتی باؤلرز کے خلاف مزاحمت نہ کر سکے اور صرف 3 رنز بنا کر پویلین واپس لوٹ گئے، حسن نواز 5 اور محمد نواز صفر پر آؤٹ ہوئے جبکہ صفیان مقیم 10 رنز بنا کر بولڈ ہو گئے۔
صاحب زادہ فرحان 44 گیندوں پر 40 رنز بنا کر کلدیپ یادو کا شکار بنے، فہیم اشرف 11 رنز بنا کر ایل بی ڈبلیو ہو گئے۔
روایتی حریف بھارت کے خلاف میچ کے لیے پاکستان نے اپنے اسکواڈ میں کوئی تبدیلی نہیں کی، ٹاس کے موقع پر کپتان قومی کرکٹ ٹیم سلمان علی آغا نے کہا کہ پہلے بیٹنگ کرکے زیادہ سے زیادہ رنز بورڈ پر سجائیں گے۔
انہوں نے مزید کہا کہ قومی ٹیم اچھی کرکٹ کھیلتی آرہی ہے، بھارت کے خلاف مقابلے کے لیے پُرجوش ہیں۔
بھارتی کپتان سوریا کمار یادو کا کہنا تھا کہ اگر ٹاس جیت جاتے تو پہلے باؤلنگ کو ہی ترجیح دیتے، پلیئنگ الیون میں کوئی تبدیلی نہیں کر رہے۔
پاکستان اور بھارت کی ٹیموں نے اپنے ابتدائی میچ میں فتح سمیٹ کر 2،2 پوائنٹس حاصل کر رکھے ہیں۔
بھارت نے متحدہ عرب امارات (یو اے ای) کو 9 وکٹوں سے شکست دی تھی جبکہ پاکستان نے عمان کو 93 رنز سے قابو کیا تھا۔
پاکستان کی پلیئنگ الیون
سلمان علی آغا کی قیادت میں قومی اسکواڈ میں صائم ایوب، صاحب زادہ فرحان، فخر زمان اور محمد حارث شامل ہیں، حسن نواز، محمد نواز، فہیم اشرف، شاہین شاہ آفریدی، صفیان مقیم اور ابرار احمد فائنل الیون کا حصہ ہیں۔