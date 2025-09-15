  • KHI: Partly Cloudy 28.8°C
پاک-بھارت میچ میں اسپورٹس مین اسپرٹ کی خلاف ورزی، پی سی بی کا آئی سی سی کو خط

عمران صدیقشائع 15 ستمبر 2025 01:16pm
پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے ایشیاکپ 2025 میں پاک-بھارت میچ کے دوران اسپورٹس مین اسپرٹ کی خلاف ورزی پر آئی سی سی کو خط لکھ کر میچ ریفری کو ہٹانے کا مطالبہ کردیا۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ نے انٹرنیشنل کرکٹ بورڈ (آئی سی سی) اور ایم سی سی کو خط لکھ دیا۔

پی سی بی کی جانب سے لکھے گئے خط میں موقف اپنایا گیا کہ پاکستان کے خلاف میچ کے دوران بھارت نے اسپورٹس مین اسپرٹ کی خلاف ورزی کی۔

خط میں پاکستان نے میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ کو ایشیا کپ سے ہٹانے کا مطالبہ کردیا جب کہ پاکستان نے ایشیا کپ کے ٹورنامنٹ ڈائریکٹر کو بھی آگاہ کردیا۔

اس سے قبل، چیئرمین پی سی بی اور چیئرمین ایشین کرکٹ کونسل محسن نقوی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ’ایکس‘ پر ایک پوسٹ میں کہا تھا کہ کھیل میں سیاست کو گھسیٹنا اس کی اصل روح کے خلاف ہے، امید ہے کہ آئندہ فتوحات تمام ٹیمیں وقار اور شائستگی کے ساتھ منائیں گی۔

واضح رہے کہ گزشتہ روز ایشیاکپ میں پاکستان کو شکست دینے کے بعد بھارتی ٹیم نے اسپورٹس مین اسپرٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستانی کھلاڑیوں سے مصافحہ نہیں کیا۔

ترجمان پاکستان ٹیم کے مطابق ٹاس کے وقت بھی میچ ریفری نے کپتانوں سے ہاتھ نہ ملانے کی درخواست کی تھی۔

بعد ازاں، پاکستانی کپتان سلمان علی آغا نے بھی بھارتی رویے کے خلاف اختتامی تقریب میں احتجاجاً شرکت نہیں کی۔

علاوہ ازیں، بھارتی کپتان سوریا کمار یادیو کھیل میں سیاست کو لے آئے، پاکستان کیخلاف جیت کو پہلگام واقعے کے نام کر دیا تھا۔

پوسٹ میچ پریذنٹیشن میں سوریا کمار یادیو نے کرکٹ قوانین کی دھجیاں بکھیرتے ہوئےکہا کہ ’آج کی جیت کو پہلگام واقعے کے نام کرتا ہوں، پاکستان کے خلاف بھارتی آرمی کے لیے ہماری طرف سے تحفہ ہے‘۔

