اینڈی پائیکرافٹ تنازع پر ڈیڈ لاک برقرار، پاکستان اور یو اے ای کے درمیان میچ ایک گھنٹہ ملتوی، مشاورت جاری

اسپورٹس ڈیسک شائع September 17, 2025 اپ ڈیٹ September 17, 2025 06:35pm
— فائل فوٹو: کرک انفو
— فائل فوٹو: کرک انفو

پاکستان اور بھارت کے میچ کے دوران جانبدارانہ رویہ اختیار کرنے والے میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ کو ایونٹ سے نکالنے کا معاملہ شدت اختیار کر گیا، پاکستان اور یو اے ای کے درمیان میچ کو ایک گھنٹے کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔

ترجمان پاکستان کرکٹ بورڈ عامر میر نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی دبئی میں حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں جب کہ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں چیئرمین پی سی بی کی نجم سیٹھی اور رمیز راجہ سے بھی مشاورت جاری ہے۔

انہوں نے بتایا کہ پاکستان اور یو اے ای کے درمیان آج شام 7 بجے شیڈول میچ کو ایک گھنٹے کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔

قبل ازیں، پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کی جانب سے ایشیا کپ کے میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ کو ایونٹ سے نکالنے کے مطالبے پر انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) نے دبئی میں ہنگامی اجلاس منعقد کیا۔

دبئی میں ہونے والے اجلاس میں انٹرنیشنل کرکٹ کونسل، ایشین کرکٹ کونسل (اے سی سی) کے نمائندے شریک ہیں، جب کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے اعلیٰ حکام ویڈیو لنک کے زریعے اجلاس میں شریک ہوئے۔

ہنگامی اجلاس میں ’نو ہینڈ شیک‘ تنازع اور ریفری کے تبادلے کے معاملے پر غور کیا گیا۔

پاکستان ٹیم ہوٹل میں موجود

ذرائع کے مطابق پاکستان ٹیم کی ہوٹل سے اسٹیڈیم روانگی روک دی گئی ہے، قومی کھلاڑیوں کو واپس اپنے کمروں میں جانے کی ہدایات دے دی گئی ہیں، تاہم پاکستان ٹیم کا سامان اسٹیڈیم جانے والی بس میں رکھ دیا گیا ہے۔

قبل ازیں، ذرائع نے ڈان نیوز کو بتایا کہ آئی سی سی میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ نو ہینڈ شیک معاملے پر پاکستان ٹیم سے معافی مانگ سکتے ہیں، معافی مانگنے کی صورت میں معاملہ ختم ہونے کا امکان ہے۔

واضح رہے کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات (یو اے ای) کے درمیان مقابلہ آج شام 7 بجے شیڈول ہے۔

پسِ منظر

ایشیا کپ کے 14 ستمبر کو ہونے والے چھٹے میچ میں یہ تنازع اُس وقت سامنے آیا جب میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ نے بھارتی کرکٹ بورڈ کی ہدایت پر حریف کپتان سوریا کمار یادیو کو ہاتھ ملانے سے منع کیا تھا۔

میچ کے اختتام پر بھارتی کرکٹ ٹیم نے بھی اسپورٹس مین اسپرٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے پاکستان ٹیم سے ’نو ہینڈ شیک‘ کیا تھا، جس کے جواب میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی مینجمنٹ نے کپتان سلمان علی آغا کو پوسٹ میچ پریذنٹیشن میں جانے سے منع کر دیا تھا۔

بعدازاں پاکستان کرکٹ بورڈ نے میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ کو ایشیا کپ سے نکالنے کا مطالبہ کرتے ہوئے آئی سی سی حکام کو خط لکھا، جس کے جواب میں آئی سی سی نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو بتایا کہ ’نو ہینڈ شیک‘ میں اینڈی پائیکرافٹ کا کردار نہ ہونے کے برابر تھا۔

پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی کے مؤقف پر عدم اطمینان کرتے ہوئے آج دوسرا خط بھی آئی سی سی حکام کو لکھ دیا، جس میں باور کروایا گیا کہ اگر میچ ریفری کو ایونٹ سے نہ نکالا گیا تو پاکستان ایشیا کپ کا بائیکاٹ کر دے گا۔

بھارت نے ایشیاکپ جیتنے سے پہلے ہی شوشا چھوڑ دیا، محسن نقوی سے ٹرافی لینے سے انکار

پی سی بی کا آئی سی سی کو دوسرا خط، میچ ریفری کو ہٹانے کا اصولی مطالبہ دہرا دیا

میچ ریفری کی بھارتی عہدیداروں کے ساتھ ملی بھگت ثابت ہوگئی

