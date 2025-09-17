ایشیا کپ: پاکستان نے یو اے ای کو 147 رنز کا ہدف دے دیا
ایشیا کپ کے 10ویں میچ میں پاکستان نے متحدہ عرب امارات (یو اے ای) کو 147 رنز کا ہدف دے دیا ہے۔
دبئی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جارہے میچ میں پاکستان کا ٹاپ آرڈر ایک بار پھر ناکام رہا، تاہم فخر زمان کی شاندار ففٹی اور شاہین شاہ آفریدی کے برق رفتار 29 رنز ناٹ آؤٹ اننگز کی بدولت پاکستان ٹیم 8 وکٹوں کے نقصان پر 146 رنز بنانے میں کامیاب رہی۔
اوپنر بیٹر فخر زمان نے 36 گیندوں پر 50 رنز کی شاندار اننگز کھیلی، انہوں نے 2 چوکے اور 3 چھکے بھی لگائے، شاہین شاہ آفریدی نے ایک بار پھر پاکستانی کی بیٹنگ لائن کو سہارا دیا اور مشکل وقت میں 14 گیندوں پر 3 چوکوں اور 2 چھکوں کی مدد سے 29 رنز کی عمدہ اننگز کھیلی۔
پاکستان کی اننگز کے آغاز کے ساتھ ہی آؤٹ آف فارم صائم ایوب ایک بار پھر صفر پر آؤٹ ہوئے، اوپنر بلے باز کا ایشیا کپ میں یہ مسلسل تیسرا ’صفر‘ ہے، ٹاپ آرڈر بلے باز صاحب زادہ فرحان 5 اور کپتان سلمان علی آغا 20 رنز بنا کر پویلین واپس لوٹے۔
مڈل آرڈر بلے باز حسن نواز صرف 3 اور خوشدل شاہ اور محمد نواز4،4 رنز ہی بنا سکے، محمد حارث 14 گیندوں پر 18 رنز بنا کر جنید صدیق کے ہاتھوں بولڈ ہوئے۔
یو اے ای کے جنید صدیق نے صرف 18 رنز کے عوض 4 وکٹیں اپنے نام کیں جب کہ سمرنجیت سنگھ 3 وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔
اس سے قبل، پاکستان اور یو اے کے درمیان ایشیا کپ کا یہ میچ ایک گھنٹے کی تاخیر سے شروع ہوا، پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کی جانب سے میچ ریفری کو ہٹانے اور انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) کے ساتھ مذاکرات کے باعث میچ میں تاخیر ہوئی۔
ٹاس کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان کا کہنا تھا کہ سچ پوچھیں تو ہم بھی پہلے بیٹنگ کرنا چاہتے تھے، ہمارے لیے یہ ایک بہترین کھیلنے کا دن ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ متحدہ عرب امارات کمزور حریف ہے بلکہ ہماری توجہ اپنے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ٹیم میں 2 تبدیلیاں کی ہیں، سفیان مقیم اور فہیم اشرف آج میچ نہیں کھیل رہے۔
پاکستان ٹیم ان کھلاڑیوں پر مشتمل ہے، سلمان علی آغا (کپتان)، صاحبزادہ فرحان، صائم ایوب، فخر زمان، حسن نواز، محمد نواز، محمد حارث (وکٹ کیپر)، خوشدل شاہ، شاہین شاہ آفریدی، حارث رؤف، ابرار احمد
متحدہ عرب امارات کی میں یہ کھلاڑی شامل ہیں، محمد وسیم (کپتان)، عالیشان شرفو، آصف خان، محمد زوہیب، ہرشیت کوشک، راہل چوپڑا، دھرو پراشر، حیدر علی، سمرنجیت سنگھ، جنید صدیق، محمد روہید