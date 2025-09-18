  • KHI: Partly Cloudy 30.2°C
  • LHR: Partly Cloudy 34.9°C
  • ISB: Rain 29.7°C
  • KHI: Partly Cloudy 30.2°C
  • LHR: Partly Cloudy 34.9°C
  • ISB: Rain 29.7°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

پاک-سعودیہ دفاعی معاہدے کے ممکنہ اثرات پر توجہ مرکوز ہے، بھارتی وزارت خارجہ

ویب ڈیسک شائع September 18, 2025 اپ ڈیٹ September 18, 2025 12:37pm
بھارت کا کہنا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدے کی پیش رفت کی اطلاعات تھیں — فائل فوٹو: انڈین ایکسپریس
بھارت کا کہنا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدے کی پیش رفت کی اطلاعات تھیں — فائل فوٹو: انڈین ایکسپریس

بھارت کا کہنا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات اور دفاعی معاہدے کی پیش رفت کے بارے میں اطلاعات تھیں اور ان پر غور بھی کیا جا رہا تھا۔

بھارتی وزارتِ خارجہ نے یہ بیان پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان طے پانے والے اہم ’اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدے‘ پر ردِعمل دیتے ہوئے جاری کیا ہے۔

بھارتی وزارتِ خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے ’ایکس‘ پر ایک پوسٹ میں کہا کہ ’ہمیں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاملات میں تعاون اور سلامتی سے متعلق ’اسٹریٹجک دفاعی معاہدے‘ (جوائنٹ اسٹریٹجک ڈیفنس ایگریمنٹ) پر دستخط سے متعلق اطلاعات ملی ہیں۔‘

انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت کو دونوں ممالک کے درمیان دفاعی معاہدے کے حوالے سے پیش رفت کے بارے میں اطلاعات تھیں اور ان پر غور بھی کیا جا رہا تھا۔

ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم اس اہم پیش رفت کے اپنی قومی سلامتی کے ساتھ ساتھ علاقائی اور عالمی استحکام کو مدِ نظر رکھتے ہوئے اس کے ممکنہ اثرات پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں اور اس پر کام جاری رہے گا۔

ترجمان نے کہا کہ بھارتی حکومت اپنے مفادات کے تحفظ اور قومی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔

واضح رہے کہ پاکستان اور سعودی عرب نے دفاعی معاملات میں تعاون اور سلامتی سے متعلق اس معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت ’کسی ایک ملک کے خلاف بیرونی جارحیت کو دونوں ملکوں پر حملہ تصور کیا جائے گا۔‘

پاکستان اور سعودی عرب کے مابین دفاعی شراکت داری سے متعلق اس معاہدے کا اعلان ایک ایسے وقت میں ہوا ہے، جب اسرائیل کی جانب سے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہونے والے حملے کے بعد سے عرب ممالک میں تشویش پائی جاتی ہے۔

یاد رہے کہ ایران-اسرائیل تنازع کے دوران بھارت کی جانب سے اسرائیل کی حمایت کی گئی تھی، اسی طرح پاکستان-بھارت تنازع میں اسرائیل نے بھارت کو مدد فراہم کی تھی، مشرق وسطیٰ کے خطے میں اہم پیشرفت کے دوران پاکستان کے کردار کو مرکزی اہمیت حاصل ہونے پر بھارت میں بے چینی پائی جا رہی ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

امریکی کانگریس میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے ذمہ دار پاکستانی حکام پر پابندیوں کا بل متعارف

2

غزہ کیلئے امداد لے جانے والے گلوبل صمود فلوٹیلا پراسرائیل کا ڈرون حملہ، تیونس کی تردید

3

دوران آپریشن مریض کو چھوڑ کر نرس کے ساتھ جنسی عمل کرنے والے ڈاکٹر کام کے اہل قرار

4

جس کے پاس موبائل فون ہے وہ اسرائیل کا ایک ’ٹکڑا‘ اٹھائے ہوئے ہے، نیتن یاہو

5

عرب اسلامی سربراہی اجلاس: مسلم ممالک کا جارحیت کیلئے اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرانے کا مطالبہ

6

’گلوبل صمود فلوٹیلا‘ 4 ستمبر کو امدادی سامان لے کر غزہ کیلئے روانہ ہو گا

7

پاکستان کا مشرق وسطیٰ میں اسرائیل مخالف اتحاد کیلئے مسلم امہ کے ساتھ کھڑے ہونے کا پیغام

8

امریکا اور چین ٹک ٹاک کی فروخت کے معاملے پر متفق ہوگئے

کارٹون

کارٹون : 18 ستمبر 2025
کارٹون : 17 ستمبر 2025