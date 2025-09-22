  • KHI: Partly Cloudy 25.5°C
  • LHR: Sunny 27.2°C
  • ISB: Sunny 25.1°C
  • KHI: Partly Cloudy 25.5°C
  • LHR: Sunny 27.2°C
  • ISB: Sunny 25.1°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

آوازیں کسنے والے بھارتی شائقین کو حارث رؤف کا کرارہ جواب

اسپورٹس ڈیسک شائع September 22, 2025 اپ ڈیٹ September 22, 2025 01:07am
— فوٹو: سوشل میڈیا
— فوٹو: سوشل میڈیا

ایشیا کپ سپر 4 راؤنڈ کے دوسرے مقابلے میں بھارت نے پاکستان کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی تاہم میچ میں پاکستانی فاسٹ باؤلر حارث رؤف توجہ کا مرکز بنے رہے۔

دبئی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں بھارت نے پاکستان کا 172 رنز کا ہدف 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا، اس دوران فاسٹ باؤلر حارث رؤف بھارتی بیٹرز کے ساتھ ساتھ شائقین کو بھی کرارہ جواب دیتے رہے۔

دوران میچ بھارتی فینز حارث رؤف کو ’کوہلی کوہلی کے نعرے‘ لگا کر تنگ کرنے کی کوشش کرتے رہے تو جواب بھی فاسٹ باؤلر انہیں 6 رافیل طیاروں کی تباہی کی کہانی اشاروں میں سمجھاتے رہے۔

حارث رؤف کے بھارتی فینز کے منفرد انداز میں جواب دینے پر سوشل میڈیا صارفین نے بھی دلچسپ تبصرے کیے۔

سماجی رابطے کی سائٹ ’ایکس‘ پر ایک صارف نے حارث رؤف کی ویڈیو لگاتے ہوئے لکھا کہ فاسٹ باؤلر رافیل طیاروں کے گرنے کی نقل کرتے ہوئے۔

ایک اور صارف نے لکھا کہ 0-6 بہترین ہے۔

شیر علی نامی ٹوئٹر صارف نے لکھا کہ حارث رؤف بھارتیوں کو دکھا رہے ہیں کہ ان کے جہاز کیسے گرائے گئے تھے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

ایک انچ زمین بھی کسی کو نہیں دیں گے، امریکا سے مزید 20 سال لڑنے کو تیار ہیں، افغانستان

2

’ہمارے پاس ہتھیار ہیں، خلیجی ممالک کے پاس دولت اور جلد یا بدیر انہیں ملنا ہی تھا‘

3

یروشلم کی سرنگ سے ملنے والا قیمتی قدیم پتھر اسرائیل کو نہیں دیں گے، صدر اردوان

4

سندھ کا سیلاب جو انڈس ڈیلٹا کے لیے خوشحالی کا پروانہ ہوتا ہے

5

ٹرمپ کی بگرام ایئربیس واپس نہ کرنے پر افغانستان کو سنگین نتائج کی دھمکی

6

’پاک-سعودیہ دفاعی معاہدے نے مشرق وسطیٰ کی سلامتی میں ایٹمی تحفظ کو شامل کر دیا‘

7

متنازع ریفری اینڈی پائیکرافٹ ایک بار پھر پاک-بھارت میچ کے ریفری تعینات

8

امریکی صدر کا ’بگرام ایئربیس‘ دوبارہ حاصل کرنے کا منصوبہ، چین کا سخت ردِعمل

کارٹون

کارٹون : 21 ستمبر 2025
کارٹون : 20 ستمبر 2025