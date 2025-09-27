ایشیاکپ کا تاریخی میچ کل ہوگا، فائنل سے قبل روایتی فوٹو شوٹ نہ کرائے جانے کا امکان
ایشیاکپ کی تاریخ کا سب سے بڑا میچ کل پاکستان اور بھارت کے درمیان ہوگا جس میں دونوں ٹیمیں پہلی بار فائنل میں ٹکرائیں گی، تاہم دونوں ممالک کے درمیان جاری کشیدہ تعلقات کے باعث روایتی فوٹوشوٹ نہ کروائے جانے کا امکان ہے۔
متحدہ عرب امارات میں جاری ایشیاکپ 2025 کے آخری معرکے میں پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں پہلی بار مدمقابل ہوں گی۔
آئی سی سی کے کسی بھی ایونٹ کے فائنل سے قبل دونوں کپتان ٹرافی کے ہمراہ تصاویر بنواتے ہیں، تاہم پاکستان اور بھارت کے درمیان جاری کشیدہ تعلقات کے باعث کپتانوں کا ٹرافی کے ہمراہ روائتی فوٹو شوٹ نہ کرائے جانے کا امکان ہے۔
عام طور پر یہ فوٹو شوٹ فائنل سے ایک دن قبل کروایا جاتا ہے لیکن ٹورنامنٹ آرگنائزرز نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ آج ایسا کوئی ایونٹ نہیں ہے البتہ کل میچ سے قبل اس کا حتمی فیصلہ ہوجائے گا۔
خیال رہے کہ 14 ستمبر کو دبئی میں کھیلے جانے والے پاک-بھارت میچ کے بعد سوریا کمار یادو نے نہ صرف پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ ملانے سے انکار کیا تھا بلکہ انہوں نے پوسٹ میچ پریزنٹیشن اور پریس کانفرنس میں سیاسی بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ ’ آج کی جیت کو پہلگام واقعے کے نام کرتا ہوں، پاکستان کے خلاف بھارتی آرمی کے لیے ہماری طرف سے یہ تحفہ ہے‘۔
جس پر پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے آئی سی سی سے شکایت کی تھی سوریا کمار یادو کے سیاسی بیانات آئی سی سی کے ضابطہ اخلاق کے خلاف ہیں۔
جس پر بھارتی کرکٹ بورڈ نے بھی بھارت کے خلاف میچ کے دوران نصف سینچری بنانے والے صاحبزادہ فرحان کے جشن منانے کے انداز اور حارث رؤف کے تماشائیوں کی جانب اشاروں پر آئی سی سی میں شکایت کردی۔
بعد ازاں، آئی سی سی نے بھارتی کپتان سوریا کمار یادو اور پاکستانی پیسر حارث رؤف کو آئی سی سی کے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر میچ فیس کا 30،30 فیصد جرمانہ عائد کیا اور صاحبزادہ فرحان کو وارننگ دی گئی۔
ایشیاکپ 2025 میں دونوں ٹیموں کی کارکردگی کی بات کی جائے تو بھارت اب تک ناقبل شکست رہی ہے اور وہ گروپ مرحلے سمیت سپر فور مرحلے میں بھی تمام میچز آسانی سے جیتنے میں کامیاب رہی، کل سری لنکا کے خلاف میچ سپر اوور تک تہ پہنچا تاہم سپر اوور میں بھارت نے ایک لنکن ٹائیگرز کو یکطرفہ شکست دی۔
دوسری جانب اگر ہم قومی ٹیم کی بات کریں تو پاکستان کو گروپ مرحلے میں بھارت سے شکست ہوئی تاہم وہ دیگر میچز جیتنے میں کامیاب رہا اور ایسے ہی سپر فور مرحلے کے اپنے پہلے ہی میچ میں قومی ٹیم کو بھارت نے زیر کیا، تاہم وہ سری لنکا اور بنگلہ دیش کو شکست دیکر فائنل میں پہنچنے میں کامیاب ہوا۔
تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ کسی بھی آئی سی سی ایونٹ میں پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں نہ صرف تیسری بار مدمقابل ہیں بلکہ 1984 سے شروع ہونے والے ایشیاکپ کی تاریخ میں پہلی بار 17ویں ٹورنامنٹ کے فائنل میں آمنے سامنے ہوں گے۔
پاکستان کے خلاف بھارتی کھلاڑیوں کی کارکردگی کی بات کریں تو اس میں بیٹنگ میں ابھیشیک شرما اور شبمن گل جب کہ باؤلنگ میں جسپریت بمراہ اور کلدیب یادو سرفہرست ہیں۔
ابھیشیک شرما نے پاکستان کے خلاف 2 میچز میں 105 رنز بنائے اور وہ اس وقت ایشیاکپ کے ٹاپ اسکورر بھی ہیں، شبمن گل وائٹ بال کرکٹ میں پاکستان کے خلاف 6 میچز کھیلے جس میں ان کی کارکردگی بہتر رہی۔
باؤلنگ میں کلدیپ یادو پاکستان کے خلاف وائٹ بال کرکٹ میں 9 میچز میں 19 وکٹیں لے چکے اور جسپریت بمراہ نے 14 میچز میں 14 کھلاڑی آوٹ کیے تاہم وہ اپنی نبی تلی باؤلنگ سے پاکستانی بلے بازوں کو خوب پریشان کیے رکھتے ہیں۔
ادھر، پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا آج رات 7 بجے پاکستانی وقت کے مطابق پریس کانفرنس کریں گے۔