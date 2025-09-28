  • KHI: Cloudy 27.9°C
چین سے سیلاب زدگان کیلئے امدادی سامان لے کر دو جہاز پاکستان پہنچ گئے

ویب ڈیسکشائع 28 ستمبر 2025 06:28pm
فوٹو: پی ٹی وی
فوٹو: پی ٹی وی

چین کی جانب سے سیلاب زدگان کے لیے امدادی سامان لے کر دو جہاز پاکستان پہنچ گئے۔ ان پروازوں کے ذریعے 300 خیمے اور 9 ہزار کمبل چین سے نور خان ایئر بیس منتقل کیے گئے۔

پاکستان ٹیلی ویژن کے مطابق وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام اور چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹنینٹ جنرل انعام حیدر ملک نے امدادی پروازوں کا استقبال کیا، اور چینی جہاز عملے کو خوش آمدید کہا۔

اس موقع پر پاکستان میں چین کے سفیر بھی موجود تھے۔

وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا کہ چین کی بروقت امداد پاک چین لازوال دوستی کی عکاس ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کی ہدایت کے مطابق حکومتی ادارے اور این ڈی ایم اے متاثرین کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے سرگرم عمل ہیں۔

وفاقی وزیر امیر مقام نے مزید کہا کہ چین نے کبھی بھی مشکل وقت میں پاکستان کو اکیلا نہیں چھوڑا۔

