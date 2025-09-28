ایشیا کپ فائنل: پاکستان کی بھارت کیخلاف بیٹنگ جاری، 3 وکٹوں کے نقصان پر 118 رنز بنا لیے
ایشیا کپ کے فائنل مقابلے میں پاکستان کی بھارت کے خلاف بیٹنگ جاری ہے۔
دبئی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جارہے میچ میں پاکستان نے 14 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 118 رنز بنا لیے ہیں، اوپنر بلے باز صاحبزادہ فرحان شاندار 57 رنز کی اننگز کھیل کر آؤٹ ہوئے، ٹاپ آرڈر بیٹر نے 35 گیندوں پر 5 چوکوں اور 3 چھکوں کی مدد سے ففٹی مکمل کی۔
صائم ایوب ایک بار پھر لمبی اننگز کھیلنے میں ناکام رہے، ٹاپ آرڈر بیٹر 11 گیندوں پر 14 رنز بنا کر کلدیپ یادو کا شکار بنے جب کہ وکٹ کیپر بیٹر محمد حارث بغیر کھاتہ کھولے پویلین واپس لوٹ گئے۔
اوپنر بلے باز فخر زمان اور کپتان سلمان علی آغا اس وقت کریز پر موجود ہیں۔
فائنل میچ میں بھارتی ٹیم کو بڑا دھچکا لگا ہے، آل راؤنڈر ہاردیک پانڈیا انجری کے باعث پاکستان کے خلاف میچ سے باہر ہو گئے ہیں، رنکو سنگھ کو ان کے متبادل کے طور پر ٹیم میں شامل کیا گیا۔
پاکستان کی پلیئنگ الیون میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی جب کہ بھارتی ٹیم سے ارشدیپ سنگھ اور ہرشیت رانا کو ڈراپ کر دیا گیا جب کہ فاسٹ باؤلر جسپریت بمراہ اور شیوم دھوبے کی واپسی ہوئی ہے۔
پاکستان کی پلیئنگ الیون
قومی اسکواڈ کی قیادت سلمان علی آغا کر رہے ہیں، دیگر کھلاڑیوں میں فخرزمان، صاحب زادہ فرحان، صائم ایوب، محمد حارث شامل ہیں، محمد نواز، حسین طلعت، فہیم اشرف، شاہین شاہ آفریدی، حارث رؤف اور ابرار احمد بھی فائنل الیون میں شامل ہیں۔
بھارت کی پلیئنگ الیون
بھارتی ٹیم کی قیادت سوریا کمار یادو کر رہے ہیں، دیگر کھلاڑیوں میں ابھیشک شرما، شبمن گِل، تلک ورما، سنجو سیمسن، شیوم دھوبے، رنکو سنگھ، اکثر پٹیل، کلدیپ یادو، جسپریت بمراہ اور وارون چکراورتی شامل ہیں۔