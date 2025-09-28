  • KHI: Cloudy 27.9°C
  • LHR: Clear 30.8°C
  • ISB: Clear 24.1°C
  • KHI: Cloudy 27.9°C
  • LHR: Clear 30.8°C
  • ISB: Clear 24.1°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز
لائیو

ایشیا کپ فائنل: پاکستان کی بھارت کیخلاف بیٹنگ جاری، 3 وکٹوں کے نقصان پر 118 رنز بنا لیے

اسپورٹس ڈیسک شائع September 28, 2025 اپ ڈیٹ September 28, 2025 08:39pm
— فوٹو: کرک انفو
— فوٹو: کرک انفو
— فوٹو: پی سی بی
— فوٹو: پی سی بی

ایشیا کپ کے فائنل مقابلے میں پاکستان کی بھارت کے خلاف بیٹنگ جاری ہے۔

دبئی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جارہے میچ میں پاکستان نے 14 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 118 رنز بنا لیے ہیں، اوپنر بلے باز صاحبزادہ فرحان شاندار 57 رنز کی اننگز کھیل کر آؤٹ ہوئے، ٹاپ آرڈر بیٹر نے 35 گیندوں پر 5 چوکوں اور 3 چھکوں کی مدد سے ففٹی مکمل کی۔

صائم ایوب ایک بار پھر لمبی اننگز کھیلنے میں ناکام رہے، ٹاپ آرڈر بیٹر 11 گیندوں پر 14 رنز بنا کر کلدیپ یادو کا شکار بنے جب کہ وکٹ کیپر بیٹر محمد حارث بغیر کھاتہ کھولے پویلین واپس لوٹ گئے۔

اوپنر بلے باز فخر زمان اور کپتان سلمان علی آغا اس وقت کریز پر موجود ہیں۔

فائنل میچ میں بھارتی ٹیم کو بڑا دھچکا لگا ہے، آل راؤنڈر ہاردیک پانڈیا انجری کے باعث پاکستان کے خلاف میچ سے باہر ہو گئے ہیں، رنکو سنگھ کو ان کے متبادل کے طور پر ٹیم میں شامل کیا گیا۔

پاکستان کی پلیئنگ الیون میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی جب کہ بھارتی ٹیم سے ارشدیپ سنگھ اور ہرشیت رانا کو ڈراپ کر دیا گیا جب کہ فاسٹ باؤلر جسپریت بمراہ اور شیوم دھوبے کی واپسی ہوئی ہے۔

پاکستان کی پلیئنگ الیون

قومی اسکواڈ کی قیادت سلمان علی آغا کر رہے ہیں، دیگر کھلاڑیوں میں فخرزمان، صاحب زادہ فرحان، صائم ایوب، محمد حارث شامل ہیں، محمد نواز، حسین طلعت، فہیم اشرف، شاہین شاہ آفریدی، حارث رؤف اور ابرار احمد بھی فائنل الیون میں شامل ہیں۔

بھارت کی پلیئنگ الیون

بھارتی ٹیم کی قیادت سوریا کمار یادو کر رہے ہیں، دیگر کھلاڑیوں میں ابھیشک شرما، شبمن گِل، تلک ورما، سنجو سیمسن، شیوم دھوبے، رنکو سنگھ، اکثر پٹیل، کلدیپ یادو، جسپریت بمراہ اور وارون چکراورتی شامل ہیں۔

پاک-بھارت فائنل، جو کرنا ہے کریں، باقی میں سنبھال لوں گا، محسن نقوی کا کھلاڑیوں کو پیغام

’ آج بھارت کا غرور خاک میں ملانے کا دن ہے ’ سیاستدان بھی قومی ٹیم کی جیت کیلئے پُرامید

ایشیا کپ فائنل میں پاکستان، بھارت سے ابتدائی 2 شکستوں کا بدلہ لے پائے گا؟

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

رجب بٹ نے شادی کے وعدے کرکے جنسی تعلقات پر مجبور کیا، ٹک ٹاکر فاطمہ خان

2

شادی کے ایک سال بعد عمیر جسوال نے اہلیہ کی تصویر شیئر کردی

3

یمن کی بندرگاہ پر ایل پی جی ٹینکر اسرائیلی ڈرون حملے کا نشانہ بنا، وزیر داخلہ

4

آئی فون کے ٹکر کے شیاؤمی کے دو فونز متعارف

5

الٹرا پروسیسڈ غذاؤں سے مردوں کے اسپرم متاثر ہونے کا انکشاف

6

’ہمارے پاس ہتھیار ہیں، خلیجی ممالک کے پاس دولت اور جلد یا بدیر انہیں ملنا ہی تھا‘

7

پاک-سعودی دفاعی معاہدے کی وجہ قطر پر اسرائیلی حملہ نہیں، خواجہ آصف

8

وزارت خارجہ نے شمع جونیجو کی یو این ایس سی اجلاس میں شمولیت سے خود کو الگ کر لیا

کارٹون

کارٹون : 28 ستمبر 2025
کارٹون : 27 ستمبر 2025