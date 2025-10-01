’بی سی سی آئی سے معافی مانگی نہ مانگوں گا‘، محسن نقوی کا بھارتی میڈیا رپورٹس پر ردعمل
پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) اور ایشین کرکٹ کونسل (اے سی سی) کے چیئرمین محسن نقوی نے بھارتی میڈیا کے ان دعوؤں کی تردید کی ہے، جن میں کہا گیا تھا کہ انہوں نے ایشیا کپ فائنل میں ٹرافی حوالے کرنے کے تنازع پر بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ (بی سی سی آئی) سے معافی مانگی ہے۔
اتوار کو ایشیا کپ کے مردوں کے فائنل کی اختتامی تقریب اُس وقت ایک ’تماشے‘ میں بدل گئی تھی، جب بھارتی ٹیم نے اے سی سی چیف سے ونرز ٹرافی وصول سے انکار کر دیا تھا، جو دونوں ممالک کے درمیان کرکٹ تعلقات میں ایک تاریخی بدترین لمحہ تھا۔
بعد ازاں بھارتی میڈیا نے یہ الزام عائد کیا کہ ٹرافی دینے سے خود محسن نقوی نے انکار کر دیا تھا۔
آج بھارتی میڈیا اداروں، بشمول انڈیا ٹوڈے، فنانشل ایکسپریس اور ہندستان ٹائمز نے یہ رپورٹ کیا کہ محسن نقوی نے اب بی سی سی آئی سے معافی مانگ لی ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے ٹرافی دینے سے انکار کر دیا ہے۔
انڈیا ٹوڈے کی رپورٹ پر ردعمل دیتے ہوئے محسن نقوی نے کہا کہ ’بھارتی میڈیا جھوٹ پر چلتا ہے، حقائق پر نہیں، میں بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا اور نہ ہی کبھی بی سی سی آئی سے معافی مانگی ہے اور نہ ہی کبھی مانگوں گا‘۔
انہوں نے ان دعوؤں کو من گھڑت، بکواس اور ’سستا پروپیگنڈا‘ قرار دیا، جس کا مقصد بھارتی عوام کو گمراہ کرنا ہے۔
پی سی بی چیئرمین نے بھارت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ کرکٹ میں سیاست کو گھسیٹ رہا ہے، جس سے کھیل کی اصل روح کو نقصان پہنچ رہا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ’بحیثیت اے سی سی چیئرمین، میں اُس دن بھی ٹرافی دینے کے لیے تیار تھا اور آج بھی تیار ہوں، اگر وہ واقعی چاہتے ہیں تو خوشی سے آئیں اور اے سی سی کے دفتر سے مجھ سے ٹرافی لے جائیں‘۔
یاد رہے کہ ایشیا کپ کے دوران اس سے قبل محسن نقوی نے بھارتی ٹیم کی جانب سے کھیل کے جذبے کی کمی پر مایوسی کا اظہار کیا تھا، جب بھارتی کپتان سوریا کمار یادیو نے فتح کو مئی میں پہلگام دہشت گرد حملے کے متاثرین کے نام منسوب کر کے اسے سیاسی رنگ دیا تھا۔
پی سی بی نے یادیو کے اس بیان پر انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) میں شکایت درج کرائی تھی، جس کے نتیجے میں ان پر آئی سی سی کے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا الزام ثابت ہوا اور مبینہ طور پر ان کی میچ فیس کا 30 فیصد جرمانہ کیا گیا تھا۔
اس سال کے اوائل میں ایک مختصر لیکن شدید فوجی کشیدگی اس وقت پیدا ہوئی تھی جب بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں پہلگام حملے کے بعد پاکستان میں فضائی حملے کیے تھے۔
پاکستان نے اس حملے میں ملوث ہونے کی تردید کی اور امریکی مداخلت کے بعد بحران کم ہوا، تاہم اس کے بعد سے دونوں جوہری طاقت رکھنے والے ممالک کے تعلقات شدید طور پر کشیدہ ہو گئے ہیں۔