  • KHI: Partly Cloudy 33.5°C
  • LHR: Sunny 29.5°C
  • ISB: Sunny 27°C
  • KHI: Partly Cloudy 33.5°C
  • LHR: Sunny 29.5°C
  • ISB: Sunny 27°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

بھارتی ریفائنریز نے روسی تیل کی خریداری کے آرڈرز روک دیے، حکومت سے وضاحت کا انتظار

ویب ڈیسک شائع October 28, 2025 اپ ڈیٹ October 28, 2025 12:18pm
روسی تیل کی درآمدات میں نمایاں کمی بھارت کے امریکا کیساتھ تجارتی معاہدے کی راہ ہموار کر سکتی ہے۔ —فائل فوٹو: رائٹرز
روسی تیل کی درآمدات میں نمایاں کمی بھارت کے امریکا کیساتھ تجارتی معاہدے کی راہ ہموار کر سکتی ہے۔ —فائل فوٹو: رائٹرز

بھارتی ریفائنریز نے روسی تیل کی خریداری کے لیے کوئی نیا آرڈر نہیں دیا ہے، کیوں کہ وہ حکومت اور سپلائرز سے وضاحت کی منتظر ہیں۔

برطانوی خبر رساں ادارے ’رائٹرز‘ نے منگل کے روز ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ کچھ ریفائنریز اپنی خام تیل کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اسپاٹ مارکیٹ سے خریداری کر رہی ہیں، ان ذرائع نے شناخت ظاہر نہ کرنے کی درخواست کی، کیوں کہ انہیں میڈیا سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

ذرائع نے مزید بتایا کہ سرکاری کمپنی انڈین آئل کارپوریشن (آئی او سی) نے تیل کی خریداری کے لیے ٹینڈر جاری کیا ہے، جب کہ ریلائنس انڈسٹریز نے اسپاٹ مارکیٹ سے خریداری میں اضافہ کیا ہے۔

یورپی یونین، برطانیہ اور امریکا نے یوکرین میں روس کی جنگ کے باعث ماسکو پر متعدد نئی پابندیاں عائد کی ہیں، ان میں گزشتہ جمعرات کو عائد کی جانے والی امریکی پابندیاں بھی شامل ہیں، جو روس کے 2 بڑے تیل پیدا کنندگان لُک آئل (Lukoil) اور روسنیفٹ (Rosneft) کو نشانہ بناتی ہیں۔

رائٹرز نے جمعرات کو رپورٹ کیا تھا کہ بھارتی ریفائنریز امریکی پابندیوں پر عمل درآمد کے لیے روسی تیل کی درآمدات میں نمایاں کمی کرنے کی تیاری کر رہی ہیں، جو ممکنہ طور پر امریکا کے ساتھ تجارتی معاہدے کی راہ میں حائل ایک بڑی رکاوٹ کو دور کر سکتی ہے۔

گزشتہ ہفتے روسی تیل کی سب سے بڑی بھارتی خریدار کمپنی ریلائنس انڈسٹریز نے کہا کہ وہ نئی پابندیوں پر عمل کرے گی، تاہم اپنے موجودہ سپلائرز کے ساتھ تعلقات برقرار رکھے گی۔

رائٹرز نے یہ بھی بتایا کہ کمپنی نے روسنیفٹ سے تیل کی درآمد بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

ذرائع نے بتایا کہ ہم نے تیل کی نئی کھیپوں کے لیے کوئی نیا آرڈر نہیں دیا، اور کچھ ایسے آرڈرز منسوخ کر دیے ہیں جو ان تاجروں سے بک کیے گئے تھے، جن کا تعلق پابندیوں کی زد میں آنے والی کمپنیوں سے ہے۔

ایک تیسرے ذریعے نے کہا کہ ہمیں یقین دہانی کرنی ہے کہ ہماری خریداری کسی پابند ادارے سے منسلک نہ ہو، کیوں کہ بینک ایسی ادائیگیوں میں سہولت فراہم نہیں کریں گے۔

ایک اور ذریعے نے کہا کہ ان کی کمپنی یہ دیکھنے کی منتظر ہے کہ آیا وہ غیر پابند تاجروں یا اداروں سے تیل حاصل کر سکتی ہے یا نہیں۔

بین الاقوامی توانائی ایجنسی (آئی ای اے) کے مطابق، بھارت نے 2025 کے ابتدائی 9 مہینوں میں روزانہ 1.9 ملین بیرل روسی تیل خریدا تھا، جو روس کی کل برآمدات کا تقریباً 40 فیصد بنتا ہے۔

تجارتی ذرائع اور شپنگ ڈیٹا کے مطابق اپریل سے ستمبر کے درمیان بھارت کی روسی تیل کی درآمدات میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 8.4 فیصد کمی ہوئی ہے، جس کی وجہ کم رعایتیں اور محدود سپلائی ہے، اس کے نتیجے میں بھارتی ریفائنریز نے مشرقِ وسطیٰ اور امریکا سے زیادہ تیل خریدنے کی کوشش کی ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

جونی لیور کا پسندیدہ پاکستانی ڈراما کون سا ہے؟ اداکار نے بتادیا

2

ماڑی پور ٹرک اسٹینڈ پر کم عمر لڑکوں کا جنسی استحصال اور اس سے جڑے تلخ حقائق

3

آزاد کشمیر: پی ٹی آئی کے 10 وزرا پیپلزپارٹی میں شامل، حکومت سازی کیلئے مطلوبہ تعداد پوری

4

پاکستان اور افغانستان کا مسئلہ فوری حل کراسکتا ہوں لیکن کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، امریکی صدر

5

استنبول: پاک-افغان مذاکرات کا دوسرا دور اختتام پذیر، کالعدم ٹی ٹی پی کی نئی آباد کاری کی پیشکش مسترد

6

لیاقت علی خان سے بےنظیر بھٹو تک: ’ہر سیاسی قتل کے پیچھے سازشیں ہوتی ہیں‘

7

’میں منٹو نہیں ہوں‘ کی وجہ سے لاہور کے کئی کیمپس نے شوٹنگ ممنوع کردی، عتیقہ اوڈھو کا دعویٰ

8

پنجاب کا بڑھتے ہوئے اسموگ کے باعث کل سے تعلیمی اداروں کے اوقات کار میں تبدیلی کا اعلان

کارٹون

کارٹون : 28 اکتوبر 2025
کارٹون : 27 اکتوبر 2025