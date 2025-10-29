سیکیورٹی فورسز کی کرم میں کارروائی، 7 خارجی دہشتگرد ہلاک، کیپٹن نعمان سمیت 6 جوان شہید
سیکیورٹی فورسز نے ضلع کرم میں کارروائی کرتے ہوئے 7 دہشتگردوں کو ہلاک کر دیا، جبکہ شدید فائرنگ کے تبادلے میں کیپٹن نعمان سلیم سمیت 6 جوان بھی شہید ہو گئے۔
پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق 29 اکتوبر 2025 کو سیکیورٹی فورسز نے ضلع کرم کے علاقے دوگر میں انٹیلی جنس کی بنیاد پر آپریشن کیا، جہاں بھارتی ایجنسیوں کے زیرِ اثر گروہ فتنۃ الخوارج کے دہشتگردوں کی موجودگی کی اطلاع ملی تھی۔
آئی ایس پی آر نے بتایا کہ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے مؤثر کارروائی کی، جس کے نتیجے میں 7 بھارتی حمایت یافتہ خوارج ہلاک کر دیے گئے۔
مزید بتایا کہ تاہم شدید فائرنگ کے تبادلے میں ضلع میانوالی کے رہائشی اور بہادر نوجوان میڈیکل افسر 24 سالہ کیپٹن نعمان سلیم شہید ہو گئے، آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ وہ نہ صرف طبی امداد فراہم کرنے کے فرائض انجام دے رہے تھے بلکہ دلیرانہ انداز میں دشمن کے خلاف لڑے، ان کے ساتھ پانچ جوانوں نے بھی وطن پر اپنی جان قربان کی۔
آئی ایس پی آر کے مطابق شہید ہونے والے جوانوں میں صوابی کے 39 سالہ حوالدار امجد علی، راولپنڈی کے 36 سالہ نائیک وقاص احمد، شکارپور کے 23 سالہ سپاہی اعجاز علی، جہلم کے 23 سال سپاہی محمد ولید، خیرپور کے 32 سالہ سپاہی محمد شہباز شامل ہیں۔
پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے تاکہ کسی بھی بھارتی حمایت یافتہ خوارج کے باقی عناصر کا خاتمہ کیا جا سکے۔
آئی ایس پی آر نے بتایا کہ سیکیورٹی فورسز اور پاکستان کی قانون نافذ کرنے والی ایجنسیاں وفاقی ایپکس کمیٹی کی منظوری سے تیار کردہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت ’عزمِ استحکام‘ کے وژن کے مطابق ملک سے غیرملکی حمایت یافتہ دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے اپنی انسدادِ دہشت گردی مہم پوری قوت سے جاری رکھیں گی۔
واضح رہے کہ حالیہ مہینوں میں افغانستان سے متصل صوبہ بلوچستان اور خیبرپختونخوا میں دہشت گردی کی لہر میں تیزی کے ساتھ ہی سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔
آج صبح بھی سیکیورٹی فورسز نے کوئٹہ کے نواحی علاقے چلتن کے پہاڑی سلسلوں میں کارروائی کرتے ہوئے 10 سے زائد دہشت گردوں کو ہلاک کردیا تھا۔
سیکیورٹی ذرائع نے بتایا تھا کہ کاروائی کالعدم تنظیم کے کیمپوں کے خلاف کی گئی، مارے گئے تمام افراد کا تعلق کالعدم تنظیم سے ہے۔