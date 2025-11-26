عمران خان اکیلے نہیں، انہیں لانے والے بھی مجرم ہیں، نواز شریف
پاکستان مسلم لیگ ( ن ) کے صدر نواز شریف نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اکیلے نہیں انہیں لانے والے بھی مجرم ہیں، 2018سے2022تک جو ہوا اس کی ذمہ داری ان کے سر ہے۔
ڈان نیوز کے مطابق لاہور میں ضمنی انتخابات میں کامیاب ہونے والے نومنتخب اراکین اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ نومنتخب ارکان قومی اسمبلی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔گزشتہ دور حکومت میں ملک میں صرف تباہی آئی۔
جب سے 2024 کے انتخابات کے بعد پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد بنا کر مسلم لیگ (ن) حکومت میں آئی ہے، نواز شریف بیشتر اوقات پس منظر ہی میں رہے ہیں۔
2018 میں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق، پی ٹی آئی ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بن کر سامنے آئی تھی اور قومی اسمبلی کی 270 نشستوں میں سے 115 نشستیں جیتی تھیں جن پر انتخابات ہوئے تھے۔
اسمبلی کے ایک اجلاس میں، جس میں اُس وقت کے وزیرِاعظم عمران خان کا انتخاب ہوا تھا، مسلم لیگ (ن) کے رہنما شہباز شریف نے 25 جولائی کے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات اٹھائے، 16 لاکھ ووٹ مسترد کیے جانے کا حوالہ دیتے ہوئے، انہوں نے ملک بھر میں نالوں اور گلیوں سے بیلٹ پیپرز ملنے پر سوال اٹھایا۔
انہوں نے کہا، ’’آپ ان (پی ٹی آئی) کے بیانیے کو اچھی طرح جانتے ہیں، وہ دوسروں کو ڈاکو اور چور کہتے تھے جبکہ اصل میں وہ خود بڑے چور تھے۔‘‘
نواز شریف نے مزید کہا کہ ملک کے عوام اب جان چکے ہیں کہ پچھلی حکومت نے کیا کیا اور مزید کہا، ’’انہوں نے صرف انتشار، فتنہ، لڑائی جھگڑوں اور دوسروں پر الزام تراشی میں وقت گزارا۔‘‘
انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا کوئی ملک ایسی صورتحال میں ترقی کر سکتا ہے اور ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں جن کے پاس اقتدار ہو؟
مسلم لیگ (ن) کے قائد نے افسوس کا اظہار کیا کہ 2018 میں حکومت کی تبدیلی سے پہلے ملک ترقی کی راہ پر تھا، مہنگائی کم تھی اور شرحِ نمو زیادہ تھی۔
نواز شریف نے یاد دلایا کہ 1999 میں پرویز مشرف کے مارشل لا نافذ کرنے کے وقت سعودی ریال کی قیمت 11 روپے تھی جو آج تقریباً 78 روپے ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرنسی کی قدر میں کمی نے پاکستانیوں کی زندگی کو ناقابل برداشت بنا دیا ہے۔
مسلم لیگ (ن) کے قائد نے کہا کہ پاکستان آزادانہ طور پر فیصلے نہیں کر سکتا کیونکہ وہ آئی ایم ایف پر انحصار کرتا ہے۔
انہوں نے کہا، ’’اگر ہماری ترقی کی رفتار ویسی ہی رہتی تو کون جانتا ہے آج ہم کہاں ہوتے۔ نہ آئی ایم ایف کی فکر ہوتی، نہ زرمبادلہ کی۔‘‘
’’اب ہمیں ہر چیز کی فکر ہے — ہمارے ذخائر کیا ہیں، آئی ایم ایف ہمیں یہ کرنے دے گا یا نہیں۔ ہم خود کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے ذاتی فیصلے غیر ملکیوں کے ہاتھ میں ہیں۔‘‘
مسلم لیگ (ن) کے رہنما نے دعویٰ کیا کہ عوام نے پارٹی کی کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ دیا، اور وزیرِاعظم شہباز اور وزیراعلیٰ مریم نواز دونوں کی تعریف کی کہ وہ ’’اُس سطح تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہم کھو چکے تھے‘‘۔
انہوں نے کہا کہ دونوں ’’محنت کر رہے ہیں‘‘ تاکہ معاشی استحکام بحال کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے ’’معیشت کو کھائی سے نکالا‘‘ اور ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا۔
نواز شریف نے کہا کہ صوبائی منصوبے، جیسے کم لاگت ہاؤسنگ، اسپتالوں کے منصوبے، طلبہ کے لیے لیپ ٹاپ، اسکالرشپس اور ”ستھرا پنجاب“ اور گرین بس پروگرام، ترقی کی واضح مثالیں ہیں۔
انہوں نے پنجاب میں سیکیورٹی اور سماجی تحفظ کے بہتر ہونے کا بھی ذکر کیا، اور کہا کہ کہ راشن کارڈ اور صحت کی سہولیات کمزور خاندانوں میں بلا امتیاز تقسیم کی جا رہی ہیں۔