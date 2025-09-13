وزیراعظم نے سیلاب متاثرہ علاقوں میں اگست کے بجلی کے بل معاف کر دیے
وزیراعظم شہباز شریف نے سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف اقدامات کرتے ہوئے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کو سیلاب زدہ علاقوں میں صارفین سے اگست کے بلوں کی وصولی سے فوری طور پر روک دیا۔
سرکاری خبر رساں ادارے ’اے پی پی‘ کی رپورٹ کے مطابق وزیرِ اعظم شہباز شریف کی زیرِ صدارت متاثرہ علاقوں میں بجلی کے بِلّوں کے حوالے سے اہم اجلاس منعقد ہوا ۔
اجلاس میں وزیرِ اعظم شہباز شریف نے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کو سیلاب زدہ علاقوں میں صارفین سے اگست 2025 کے بجلی کے بلوں کی وصولی سے فوری طور پر روکنے کے احکامات جاری کیے۔
اس موقع پر وزیراعظم نے کہا کہ عالمی مالیاتی ادارے (آئی ایم ایف) کے ساتھ معاملات طے پانے کے بعد متاثرہ علاقوں کے لیے بجلی کے بلوں کے حوالے سے تفصیلی پیکیج کا حتمی اعلان کیا جائے گا۔
وزیراعظم نے ہدایت کی کہ جن سیلاب متاثرہ صارفین سے اگست 2025 کا بجلی کا بل وصول کیا جا چکا ہے وہ آئندہ ماہ ایڈجسٹ کردیا جائے گا۔
انہوں نے کہا کہ سیلاب نے پورے پاکستان میں لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا ہے مشکل کے اس وقت میں عوام کے دکھوں پر مرہم رکھنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ متاثرین کے ریسکیو و بحالی کیلئے وفاقی و صوبائی ادارے اپنی تمام تر کوششیں کر رہے ہیں اور جب تک سیلاب متاثرین اپنے گھروں میں واپس نہیں چلے جاتے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔
ادھر، فاقی وزیر پاور ڈویژن سردار اویس احمد خان لغاری نے سیلاب متاثرہ علاقوں کے بجلی کے بل معاف کرنے پر ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ وزیرِ اعظم شہباز شریف کے بروقت اور عوام دوست فیصلے پر شکر گزار ہوں۔
ان کا کہنا تھا کہ سیلاب متاثرہ علاقوں میں اگست کے بجلی بل معاف کر دیے گئے، جمع شدہ رقوم واپس ہوں گی۔
وفاقی وزیر اویس لغاری نے کہا کہ پاور ڈویژن اس پر فوری عملدرآمد یقینی بنائے گا۔