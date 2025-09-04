فرانس فٹبال کا نیا شہنشاہ

فرانس فٹبال کا نیا شہنشاہ

فیفا ورلڈ کپ 2018 کے فائنل میں فرانس نے کروشیا کو شکست دے کر دوسری مرتبہ چیمپیئن بننے کا اعزاز حاصل کر لیا۔
اپ ڈیٹ 16 جولائ 2018

