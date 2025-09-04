ملتان واقعی سلطان بن گئے!

ابوظہبی میں ملتان کو کھیلے گئے 7 میچوں میں صرف ایک شکست ہوئی اور فائنل سمیت 6 میچوں میں کامیابی نے ان کے قدم چومے۔
لاہور قلندرز: روایتوں کے امین

امارات کی سرزمین قلندرز کو راس نہیں آئی۔ اس بار اچھی کارکردگی کی بنیاد پر امید تھی کہ وہ بدنصیبی سےجان چھڑالیں گےمگر ایسا نہ ہوسکا
19 جون 2021

