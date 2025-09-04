اس ہفتے میں بننے والی سنچریوں کے باعث راولپنڈی گراؤنڈ تماشائیوں کے لیے تفریح سے بھرپور رہا۔
سید حیدر اپ ڈیٹ 13 مارچ 2023 11:58am
پشاور زلمی نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 8 وکٹوں پر 179 رنز بنائے، جواب میں اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیم 166 رنز پر ڈھیر ہوگئی۔
اسپورٹس ڈیسک اپ ڈیٹ 12 مارچ 2023 07:16pm
ملتان سلطانز اور کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے ٹی20 میچ میں مجموعی طور پر 515 رنز بنے جو ایک عالمی ریکارڈ ہے۔
اسپورٹس ڈیسک شائع 12 مارچ 2023 12:15am
عثمان کی سنچری کی بدولت ملتان سلطانز نے 3 وکٹوں کے نقصان پر 262رنز بنائے، گلیڈی ایٹرز کی ٹیم 8 وکٹوں پر 253رنز بنا سکی۔
اسپورٹس ڈیسک شائع 11 مارچ 2023 11:22pm
فخر زمان کی سنچری کی بدولت لاہور قلندرز نے 5 وکٹوں پر 226 رنز بنائے، اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیم 107 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔
اسپورٹس ڈیسک اپ ڈیٹ 10 مارچ 2023 12:45am
انگلینڈ کے بجائے پاکستان سپر لیگ میں لاہور قلندرز کے لیے کھیلنے کو ترجیح دینے کا کوئی افسوس نہیں، انگلش بلے باز
اسپورٹس ڈیسک شائع 09 مارچ 2023 12:05am
بابر اعظم کی سنچری اور صائم ایوب کی نصف سنچری کی بدولت زلمی نے 2 وکٹوں پر 240رنز بنائے، کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے 10 گیندیں قبل ہدف حاصل کر لیا۔
اسپورٹس ڈیسک اپ ڈیٹ 09 مارچ 2023 12:28am
ملتان سلطانز نے مقررہ اوورز 5 وکٹوں پر 205 رنز بنائے جبکہ اسلام آباد یونائیٹڈ نے آخری اوور میں 8 وکٹوں پر 206 رنز بنا لیے۔
اسپورٹس ڈیسک اپ ڈیٹ 07 مارچ 2023 11:58pm
پشاور زلمی نے صائم ایوب اور بابراعظم کی نصف سنچریوں کی مدد سے 207 رنز بنائے جبکہ قلندرز کی پوری ٹیم 172 رنز بنا کر آؤٹ ہوگئی۔
اسپورٹس ڈیسک اپ ڈیٹ 07 مارچ 2023 08:22pm
پی ایس ایل میچز کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے ایلیٹ فورس اور ڈولفن فورس سمیت 5 ہزار سے زائد پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔
محمد اصغر شائع 07 مارچ 2023 11:17am
کراچی کنگز نے ایڈم روسنگٹن کے 69 رنز کی بدولت 164 رنز بنائے جبکہ گپٹل کے ناقابل شکست 86 رنز کے باعث 6 وکٹوں پر 168 رنز بنالیے۔
اسپورٹس ڈیسک شائع 06 مارچ 2023 10:56pm
تیسرے ہفتے میں اگر کچھ بہترین اننگز دیکھنے کو ملی ہیں تو باؤلنگ کے شاندار اسپیل بھی موجود تھے اور فیلڈرز کی مہارت بھی نظر آئی۔
سید حیدر اپ ڈیٹ 06 مارچ 2023 10:07am
کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے 17رنز پر چار وکٹیں گرنے کے باوجود 179 رنز کا مجموعہ ترتیب دیا، اسلام آباد یونائیٹڈ نے تین گیندوں قبل ہدف حاصل کر لیا۔
اسپورٹس ڈیسک اپ ڈیٹ 05 مارچ 2023 11:55pm
لاہور قلندرز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 9 وکٹوں پر 180رنز بنائے، ملتان سلطانز کی ٹیم 7 وکٹوں پر 159رنز ہی بنا سکی۔
اسپورٹس ڈیسک اپ ڈیٹ 04 مارچ 2023 11:50pm
عماد وسیم کی 92 رنز کی اننگز کی بدولت کراچی کنگز نے پانچ وکٹوں پر 201 رنز بنائے، اسلام آباد یونائیٹڈ نے چار وکٹوں کے نقصان پر ہدف حاصل کر لیا۔
اسپورٹس ڈیسک اپ ڈیٹ 04 مارچ 2023 12:04am
سکندر رضا کے 71 رنز کی بدولت قلندرز نے 148 رنز بنائے جبکہ گلیڈی ایٹرز کی ٹیم 7 وکٹوں پر 131 رنز بنا سکی۔
اسپورٹس ڈیسک شائع 02 مارچ 2023 10:57pm
پشاور زلمی نے رومین پاول، ٹام کوہلر اور حسیب اللہ خان کی نصف سنچریوں کی بدولت 197 رنز بنائے جبکہ کنگز کی ٹیم مقرررہ اوورز میں 8 وکٹوں پر 173 رنز بنا سکی۔
اسپورٹس ڈیسک اپ ڈیٹ 01 مارچ 2023 11:36pm
پی ایس ایل کا آٹھواں ایڈیشن اب اپنے تیسرے ہفتے میں قدم رکھ چکا ہے۔ کچھ ٹیموں کے لیے پلے آف تک پہنچنے کے امکانات روشن جبکہ کچھ کے لیے مایوسی کے سائے گہرے ہوچکے ہیں۔
سید حیدر شائع 28 فروری 2023 06:25pm
لاہور قلندرز نے 200 رنز بنائے جبکہ اسلام آباد یونائیٹڈ کی پوری ٹیم 14 ویں اوور میں صرف 90 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔
اسپورٹس ڈیسک شائع 27 فروری 2023 10:27pm
لاہور قلندرز نے پہلے کھیلتے ہوئے 3 وکٹوں پر 241رنز بنائے، جواب میں پشاور زلمی کی ٹیم 9 وکٹوں کے نقصان پر 201رنز بنا سکی۔
اسپورٹس ڈیسک شائع 26 فروری 2023 11:13pm
نجم سیٹھی نے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے لائٹنگ روٹس پر آنے والی لاگت شیئر کرنے پر اتفاق کیا ہے۔
اسپورٹس ڈیسک اپ ڈیٹ 26 فروری 2023 09:04pm
کراچی کنگز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 3 وکٹوں کے نقصان پر 167 رنز بنائے، ملتان سلطانز کی پوری ٹیم 101 رنز بنا کر ڈھیر ہوگئی۔
اسپورٹس ڈیسک اپ ڈیٹ 26 فروری 2023 07:03pm
پی ایس ایل قومی ایونٹ ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، شہباز شریف کی نجم سیٹھی سے ٹیلیفونک گفتگو
عمران صدیق | اسپورٹس ڈیسک اپ ڈیٹ 26 فروری 2023 05:26pm
دونوں فریقین کے درمیان کوئی معاہدہ طے نہ ہوسکا، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پی ایس ایل میچز کو لاہور اور راولپنڈی سے کراچی منتقل کردیا جائے گا۔
محمد یعقوب | منصور ملک شائع 26 فروری 2023 09:11am
بابراعظم نے شادی سے متعلق سوال پر دلچسپ جواب دیا تو ہال میں قہقہے لگ گئے
ویب ڈیسک اپ ڈیٹ 26 فروری 2023 11:07am
اعظم خان کی 97 رنز کی اننگز کی بدولت اسلام آباد یونائیٹڈ نے 220 رنز بنائے، کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی پوری ٹیم 157رنز پر ڈھیر ہو گئی۔
اسپورٹس ڈیسک شائع 24 فروری 2023 11:15pm
پی ایس ایل کے آٹھویں ایڈیشن کے دوسرے مرحلے کے میچز کی سیکیورٹی کے لیے پنجاب حکومت نے پی سی بی سے 45 کروڑ روپے کی ادائیگی کا مطالبہ کیا ہے۔
عبدالغفار اپ ڈیٹ 24 فروری 2023 11:10pm
اجلاس میں پی ایس ایل فرنچائزز مالکان کو پنجاب میں میچوں کے دوران سیکیورٹی کے لیے 45 کروڑ روپے کے مطالبے سے آگاہ کیا جائےگا۔
محمد یعقوب اپ ڈیٹ 24 فروری 2023 12:38pm
پشاور زلمی نے 156 رنز بنائے جبکہ اسلام آباد یونائیٹڈ نے ہدف صرف 4 وکٹوں کے نقصان پر 15 ویں اوور میں حاصل کرلیا۔
اسپورٹس ڈیسک اپ ڈیٹ 23 فروری 2023 10:54pm
رضوان کی سنچری کی بدولت ملتان سلطانز نے 2 وکٹوں پ196رنز بنائے، ونس کے جارحانہ 73رنز کے باوجود کراچی کنگز 193رنز ہی بنا سکی۔
اسپورٹس ڈیسک اپ ڈیٹ 23 فروری 2023 12:01am
پی ایس ایل 2023 کے 10 ویں میچ میں لاہور قلندرز کی ٹیم نے 6 وکٹوں کے نقصان پر 198رنز بنائے جبکہ گلیڈی ایٹرز 8 وکٹوں پر 135 رنز بناسکے۔
اسپورٹس ڈیسک اپ ڈیٹ 22 فروری 2023 12:00am
گلیڈی ایٹرز نے افتخار احمد کے 50 رنز کی بدولت 154 رنز بنائے جبکہ زلمی نے 6 وکٹوں کے نقصان پر 157 رنز بنا کر 9 گیندیں قبل ہدف حاصل کرلیا۔
اسپورٹس ڈیسک اپ ڈیٹ 21 فروری 2023 12:06am
پاکستان سپر لیگ کے حالیہ ایڈیشن کے سنسنی خیز مقابلوں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں مزید دلچسپ کرکٹ دیکھنے کو ملے گی۔
سید حیدر شائع 20 فروری 2023 05:09pm
کراچی کنگز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 5 وکٹوں کے نقصان پر 185رنز بنائے، لاہور قلندرز کی ٹیم 118 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔
اسپورٹس ڈیسک شائع 19 فروری 2023 10:51pm
191 رنز کے تعاقب میں اسلام آباد یونائیٹڈ 138 رنز بنا کر آوٹ ہوگئی، ملتان سلطانز کی جانب سے عباس آفریدی نے 4 وکٹیں حاصل کیں۔
ویب ڈیسک اپ ڈیٹ 19 فروری 2023 08:07pm
میں بابر کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ہماری ٹیم جس طرح سے کھیل رہی ہے، ہمیں نتائج پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، کپتان کراچی کنگز
ویب ڈیسک اپ ڈیٹ 19 فروری 2023 10:46am
گپٹل کی 67 گیندوں پر 117 رنز کی اننگز کی بدولت گلیڈی ایٹرز نے 7وکٹوں پر 168رنز بنائے، کراچی کنگز کی ٹیم 162 رنز بنا سکی۔
اسپورٹس ڈیسک اپ ڈیٹ 18 فروری 2023 11:59pm
دہشت گردی کا کرکٹ سے کوئی تعلق نہیں تھا لہذا پی ایس ایل کے آٹھویں ایڈیشن کے میچز شیڈول کے مطابق جاری رہیں گے، چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی
عمران صدیق | اسپورٹس ڈیسک شائع 18 فروری 2023 05:38pm
پولیس آفس پر حملہ کے واقعے کا براہ راست پی ایس ایل سے کوئی تعلق نہیں، کھلاڑیوں کو سربراہان مملکت کے لیول کی سکیورٹی فراہم کی جارہی ہے، پی سی بی ذرائع
ویب ڈیسک | میر شبر علی اپ ڈیٹ 18 فروری 2023 08:59am
ملتان سلطانز نے روسو 75 اور رضوان کی 66 رنز کی اننگز کی بدولت 210 رنز بنائے جبکہ پشاورزلمی کی ٹیم 154 رنز پر آؤٹ ہوگئی۔
اسپورٹس ڈیسک اپ ڈیٹ 17 فروری 2023 11:01pm
شاہنواز دھانی دائیں ہاتھ کی انگلی میں فریکچر کی وجہ سے پی ایس ایل سے باہر ہوگئے تھے۔
ویب ڈیسک اپ ڈیٹ 17 فروری 2023 12:01pm
بابر اعظم ہمارے کپتان ہیں، اگر ہم ان کی عزت نہیں کریں گے تو کون کرےگا؟، شاہین آفریدی اور محمد رضوان کا ردعمل
ویب ڈیسک اپ ڈیٹ 17 فروری 2023 06:39pm
نجم سیٹھی نے 18 سال سے کم عمر طالب علموں کے لیے پی ایس ایل ٹکٹوں کی آدھی قیمت کا اعلان کردیا۔
ویب ڈیسک شائع 17 فروری 2023 08:15am
شاہین آفریدی کی نیٹ میں بولنگ کے دوران گیند کیمرے سے ٹکرا گئی، جس سے کیمرے کا لینس ٹوٹ گیا
ویب ڈیسک شائع 17 فروری 2023 07:48am
حیدر علی کی ففٹی کی بدولت کراچی کنگز نے 7 وکٹوں پر 173رنز بنائے، اسلام آباد یونائیٹڈ نے 6 وکٹوں کے نقصان پر ہدف حاصل کر لیا۔
اسپورٹس ڈیسک اپ ڈیٹ 16 فروری 2023 11:07pm
فاسٹ باؤلر شاہنواز دھانی اپنے باؤلنگ کرانے والے ہاتھ کی شہادت کی انگلی میں فریکچر ہونے کی وجہ سے پی ایس ایل سیزن 8 سے باہر ہوگئے تھے۔
اسپورٹس ڈیسک اپ ڈیٹ 16 فروری 2023 03:26pm
گزشتہ روز پشاور زلمی کے خلاف میچ کے دوران ہوئے تھے فاسٹ باؤلر میر حمزہ کی انگلی میں فریکچر ہوگیا تھا۔
ویب ڈیسک اپ ڈیٹ 16 فروری 2023 01:56pm
کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 110رنز بنا کر ڈھیر ہو گئی، احسان نے 12 رنز کے عوض پانچ وکٹیں لیں۔
اسپورٹس ڈیسک شائع 15 فروری 2023 09:38pm
میچ میں ریفری علی نقوی نے مقررہ ٹائم فریم سے ایک اوور کم ہونے کی وجہ سے پشاور پر سلو اوور ریٹ پر جرمانہ کیا۔
عمران صدیق اپ ڈیٹ 15 فروری 2023 06:35pm
فاسٹ باؤلر اپنے باؤلنگ کرانے والے ہاتھ کی شہادت کی انگلی میں فریکچر ہونے کی وجہ سے پی ایس ایل سیزن 8 سے باہر ہو گئے، ملتان سلطانز
ویب ڈیسک اپ ڈیٹ 15 فروری 2023 05:39pm
گزشتہ روز سنسنی سے بھرپور میچ کے بعد کراچی نیشنل اسٹیڈیم میں پشاور زلمی نے کراچی کنگز کو 2 رنز سے شکست دے دی تھی۔
ویب ڈیسک اپ ڈیٹ 15 فروری 2023 04:07pm
عدالت نے جیو ٹی اور جیو سوپر کو 17 فروری تک پی ایس ایل میچز نشر کرنے سے روکا، فریقین کو آئندہ سماعت کے لیے نوٹسز جاری کردیے۔
ڈان اخبار اپ ڈیٹ 15 فروری 2023 01:39pm
پشاور زلمی نے پہلے کھیلتے ہوئے 5 وکٹوں پر 199 رنز بنائے، عماد وسیم کے 80رنز کے باوجود کراچی کنگز کی ٹیم 197 رنز بنا سکی۔
اسپورٹس ڈیسک شائع 15 فروری 2023 12:01am
ٹی20 میں ہم کسی بیٹسمین کو ہلکا نہیں لے سکتے، میں یہ نہیں دیکھتا کہ بیٹسمین کون کھڑا ہے، فاسٹ باؤلر کراچی کنگز
اسپورٹس ڈیسک اپ ڈیٹ 14 فروری 2023 07:07pm
ہم پہلے پچ کی صورتحال کا جائزہ لیں گے اور اس کے بعد سوچیں گے کہ کس طرح کھیلنا ہے، کپتان کراچی کنگز
میر شبر علی اپ ڈیٹ 14 فروری 2023 01:37pm
ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں رنگارنگ افتتاحی تقریب ہوئی اور اس کے بعد ملتان سلطانز اور لاہور قلندرز کے درمیان میچ ہوا۔
اسپورٹس ڈیسک شائع 14 فروری 2023 12:06am
قلندرز نے فخرزمان کے 66 رنز کی بدولت 176 رنز کا ہدف دیا جبکہ ملتان کے سلطانز محمد رضوان کے 75 رنز کی مدد سے 174 رنز بناسکے۔
اسپورٹس ڈیسک اپ ڈیٹ 14 فروری 2023 12:47pm
دبئی سے شروع ہونے والا سفر لاہور اور کراچی سے ہوتا ہوا آج ملتان پہنچا ہے، اگلے سال ہم کوئٹہ اور پشاور جائیں گے، نجم سیٹھی
اسپورٹس ڈیسک اپ ڈیٹ 13 فروری 2023 08:58pm
پی ایس ایل جیتنے والی ٹیم کو 24 قیراط سونے سے بنی ٹرافی کے ساتھ 12 کروڑ روپے کی انعامی رقم بھی دی جائے گی۔
ویب ڈیسک اپ ڈیٹ 13 فروری 2023 03:56pm
پی ایس ایل 8 کے آفیشل ترانے میں شے گل، عاصم اظہر اور فارس شفیع نے اپنی آواز کا جادو جگایا ہے۔
اسپورٹس ڈیسک شائع 11 فروری 2023 11:41pm
کلاسیکل سنگر کہلانے والے چاہت علی خان کی جانب سے پی ایس ایل کا ترانہ سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہا ہے جسے تقریباً 10 لاکھ سے زائد لوگ دیکھ چکے ہیں۔
ویب ڈیسک اپ ڈیٹ 11 فروری 2023 09:25pm
کِٹ کا ڈیزائن سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے کِٹ کو خوب سراہا جارہا ہے جبکہ لاہور قلندرز کا ترانہ بھی جاری کردیا گیا
ویب ڈیسک اپ ڈیٹ 10 فروری 2023 02:41pm
24 قیراط سونے سے بنی اس ٹرافی کو ’سپو نووا ٹرافی‘ کا نام دیا گیا ہے جس کے تین ستون پر تقریباً 10ہزار زرقون کے پتھر جڑے گئے ہیں۔
اسپورٹس ڈیسک | عبدالغفار شائع 09 فروری 2023 08:11pm
انگلینڈ کے مایہ ناز آل راؤنڈر کو ابتدائی ڈرافٹ کے دوران پی ایس ایل کی 2 مرتبہ کی فاتح فرنچائز اسلام آباد یونائیٹڈ نے منتخب کیا تھا۔
ڈان اخبار اپ ڈیٹ 08 فروری 2023 07:43pm
گلوکار عاصم اظہر ، شائے گِل، فارس سفیع اپنی آواز کا جادو جگائیں گے جبکہ اسے عبداللہ صدیقی نے پروڈیوس کیا ہے۔
ویب ڈیسک اپ ڈیٹ 08 فروری 2023 01:35pm
13 فروری سے 19 مارچ تک ہونے والے ایونٹ کے لیے امپائرز اور میچ ریفری کی فہرست میں ایلیٹ پینل کے کے بین الاقوامی میچ آفیشلز بھی شامل ہیں۔
اسپورٹس ڈیسک اپ ڈیٹ 07 فروری 2023 09:31pm
اب تک ہر ٹیم کم از کم ایک ٹورنامنٹ جیت چکی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس بار بازی کون جیتے گا۔
مشتاق احمد سبحانی اپ ڈیٹ 13 فروری 2023 10:59am
افتخار نے جو پرپل پہنا ہوا ہے یہ پی ایس ایل میں نہیں چلے گا، 6 چھکے مارنا بڑی بات ہے اور کھانا بھی حوصلے کی بات ہے، وہاب ریاض
ویب ڈیسک اپ ڈیٹ 06 فروری 2023 01:19pm
پی ایس ایل کے نمائشی میچ میں کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے افتخار احمد نے شاندار ففٹی اسکور کرتے ہوئے پشاور کے وہاب ریاض کی 6 گیندوں پر 6 چھکے لگائے۔
ویب ڈیسک اپ ڈیٹ 05 فروری 2023 06:33pm
پاکستان سپر لیگ کے آٹھویں ایڈیشن کا آغاز 13 فروری سے ہوگا، ایونٹ کے کُل 34 میچز چار مختلف شہروں میں دو مراحل میں کھیلے جائیں گے۔
اسپورٹس ڈیسک اپ ڈیٹ 20 جنوری 2023 08:05pm
بگٹی اسٹیڈیم میں میچ کے انعقاد کا فیصلہ پی سی بی کی 14 رکنی نئی مینجمنٹ کمیٹی نے کیا جس کی سربراہی نجم سیٹھی کر رہے ہیں۔
اسپورٹس ڈیسک شائع 24 دسمبر 2022 03:41pm
تجربہ کار محمد حفیظ، کامران اکمل، احمد شہزاد، سہیل تنویر کے علاوہ آسٹریلیا کے مایہ ناز بلے باز ایرون فنچ کو کسی بھی ٹیم نے پک نہیں کیا۔
میر شبر علی اپ ڈیٹ 16 دسمبر 2022 01:08pm
بابر نے گزشتہ سال کراچی کنگز کی قیادت کی تھی، انتظامیہ سے تعلقات کشیدہ ہونے پر اس سال پشاور زلمی میں شمولیت اختیار کی تھی۔
اسپورٹس ڈیسک اپ ڈیٹ 15 دسمبر 2022 06:33pm
کراچی کنگز نے شعیب ملک اور حیدر علی، دفاعی چمپیئن لاہور قلندرز نے پوری ٹیم اور ملتان سلطانز نے محمد رضوان کو برقرار رکھا ہے۔
اسپورٹس ڈیسک اپ ڈیٹ 11 نومبر 2022 10:42pm